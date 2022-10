Pássaros são resgatados durante abordagem a moto na BR 110 em Paulo Afonso

Policiais rodoviários federais resgaram quatro aves aprisionadas durante fiscalização na altura do quilômetro 2 da BR 110, trecho do município de Paulo Afonso, no interior da Bahia, na tarde de domingo (16).

Os animais, conhecidos popularmente por tico-tico e galo-de-campina, eram transportados em uma moto. As aves estavam agitadas devido ao pequeno espaço de confinamento.

Segundo a PRF, foi verificado também que os homens não possuíam autorização do órgão ambiental para criação.

Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e os infratores responderão na Justiça por crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605/98.

Os pássaros foram entregues no órgão ambiental e quando estiverem aptos serão devolvidos ao seu habitat natural.

A PRF alerta que as denúncias nas rodovias podem ser realizadas através do telefone 191, que funciona em todo o Brasil. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.