Passeio turístico no Subúrbio de Salvador conta a história da mariscagem

Uma das praias mais bonitas de Salvador, Tubarão, no Subúrbio Ferroviário, se prepara para ser uma das atrações turísticas da cidade com novos roteiros de experiências que valorizam a tradição e gastronomia local. A partir de setembro, os visitantes poderão realizar passeios guiados na região, com direito a visita e conversas com moradoras mais antigas, visita a pontos de belezas naturais, e também participar de oficinas de mariscagem.

No dia 11 de setembro acontece a primeira edição da Mariscagem em Tubarão, uma vivência a partir da prática milenar de catar marisco no território. A atividade era realizada por aldeias indígenas que ocupavam a região antes da chegada dos portugueses, e ainda hoje é uma fonte de renda para muitas moradoras da região, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Para catar o marisco, os participantes contam com orientação e apoio de marisqueiras da região, enquanto ouvem memórias, histórias e tradições locais, mediadas por moradores da comunidade. Após a mariscagem, os participantes também passeiam pela região e almoçam uma deliciosa moqueca de mariscos frescos, em um dos principais restaurantes da região, o Boteco da Mari.

Já no dia 17, o passeio Roteiro Ancestral de Tubarão convida os participantes a ouvir histórias dos moradores e percorrer as ruas e casas da região, para conhecer outros aspectos da cultura local, como o samba de roda, e os atrativos naturais.

Os passeios são voltados para turistas e baianos que querem mergulhar em casos e histórias pouco conhecidas de Salvador, e conhecer o legado da cultura negra e indígena no território. As atividades têm duração média de 5h e as inscrições podem ser feitas pelo link com ingressos a partir de R$ 100.

Os dois roteiros são desenvolvidos pelo Quilombo Aldeia Tubarão (Quial), uma organização sem fins lucrativos que promove experiências que celebram territórios e identidades culturais da Bahia, em parceria com a Diaspora.Black, startup que promove turismo de valorização da cultura negra no Brasil e em mais 15 países.

A proposta é celebrar os bens materiais e imateriais, as potências e o espírito criativo de cada comunidade, explica a idealizadora e condutora dos grupos, Natureza França. Ela acredita que a troca entre visitantes e a comunidade contribui para a manutenção, preservação e salvaguarda de suas memórias, tradições e expressões culturais.

Serviço

Mariscagem em Tubarão

Dia: 11/09, às 9h

Encontro: Praça de Tubarão

Inscrições: https://diaspora.black/experiences/568/mariscagem-em-tubarao

Valor: R$ 120

Roteiro Ancestral Praia de Tubarão

Dia: 17/09, às 9h

Encontro: Praça de Tubarão

Inscrições: www.diaspora.black

Valor: R$ 100