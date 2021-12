Passinho da Carreta Furacão vira moda entre tiktokers chineses

Jovens que curtem coreografias divertidas e musicas alegres encontraram no Tik Tok o ambiente ideal para construir e replicar danças famosas. Muitos passinhos foram resgatados e viralizados na plataforma de vídeos chinesa. E dessa vez, foi um icônico 'símbolo' nacional que cruzou o globo e virou febre na China.

Correndo atrás de uma 'trenzinho', fantasiados de figuras infantis populares e dançando energicamente, o grupo "Carreta Furacão" foi um sucesso no Brasil quando surgiu há uns anos. Mas parece que a fama chegou em outros países só agora em 2021.

Jovens chineses estão replicando a característica dança do grupo, que virou uma tendência por lá. No Tik Tok, vários adolescentes reproduzem os passos do grupo brasileiro.

Os chineses estão dançando os passinhos da Carreta furacão no TikTok por lá!

Qual será a próxima exportação brasileira? https://t.co/Gy6QXKLZUM pic.twitter.com/LwEH6jcKvl — Guhan Mandarim (@GuhanMandarim) November 25, 2021

O caso virou assunto nas redes sociais na última quinta-feira (25) quando o perfil de um curso de mandarim publicou um vídeo que mostra jovens ensinando como fazer a dança da "Carreta Furacão".

Mas apesar da dança, o perfil ainda revela: "Eles nem sabem a música original que é tocada, nem que é brasileiro."