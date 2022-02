Passou o carro: Bahia goleia o Globo por 5x0 e volta a vencer no Nordestão

A tempestade que estava no horizonte tricolor, deu espaço para um instante de calmaria. Neste sábado (12), o Bahia goleou o Globo-RN, por 5x0, na Fonte Nova, se recuperou na Copa do Nordeste e voltou a vencer na temporada depois de três jogos.

O Esquadrão não precisou de muito esforço e abriu 3x0 ainda no primeiro tempo. Raí, Marco Antônio e Rodallega anotaram os gols do tricolor. O colombiano marcou mais um no segundo tempo e Marcelo Cirino fechou a conta.

O triunfo recolocou o Bahia na zona de classificação para a segunda fase do Nordestão. O Esquadrão é agora o vice-colocado do grupo B, com seis pontos. O Ceará, com sete, lidera a chave. O tricolor ainda pode perder posições no complemento da rodada.

O próximo compromisso do Bahia na Copa do Nordeste será nesta quarta-feira (16), quando a equipe recebe o CSA, às 19h30, na Fonte Nova, pela 5ª rodada do torneio.

PORTEIRA ABERTA

Pressionado por um triunfo, Guto Ferreira repetiu o rodízio e mandou para campo um time com mudanças. Borel, Ignácio, Luiz Henrique, Patrick e Marco Antônio voltaram a ser titulares. Diante do torcedor, o Esquadrão aproveitou ainda para estrear a camisa couro, que faz homenagem ao tetra do Nordestão, conquistado no ano passado.

O tricolor precisou de apenas dois minutos para acalmar a situação e ficar em vantagem no jogo. Na cobrança de escanteio, a defesa do Globo afastou mal e a bola sobrou para Raí. Da entrada da área, o atacante acertou um belo chute e abriu o placar para o Bahia.

Apesar do gol cedo, o tricolor teve dificuldade nos primeiros minutos. Errando muitos passes, a equipe não conseguia chegar com qualidade ao ataque e dava espaços no sistema defensivo. Quando o time acertou, a porteira se abriu.

Aos 23 minutos, Daniel descolou o lançamento para Raí. O atacante invadiu a área em velocidade e cruzou para Marco Antônio, livre na grande área, bater forte e anotar o segundo gol do Esquadrão na partida.

Logo na sequência, Rodallega iniciou a jogada com estilo, tabelou com o lateral Luiz Henrique e ficou livre para balançar as redes e fazer Bahia 3x0 com 25 minutos da primeira etapa. Diante da fragilidade do Globo, a partida se tornou um duelo de ataque contra defesa.

O quarto gol do Bahia só não saiu aos 45 minutos porque Rodallega não alcançou o cruzamento de Marco Antônio e a bola se perdeu pela linha de fundo.

CAIXÃO FECHADO

O Bahia voltou do intervalo sem modificações e o panorama do jogo seguiu o mesmo. Com apenas três minutos, Patrick tabelou com Rodallega e saiu na cara do gol, mas o volante perdeu o tempo para a finalização.

Aos poucos, o Globo tentava esboçar uma reação, principalmente nas jogadas individuais do meia Hiltiho, mas a defesa tricolor conseguia se segurar bem. Enquanto isso, o Esquadrão continuou pressionando no ataque. O chute de Daniel passou tirando tinta da trave. De tanto o Bahia insistir, o quarto gol saiu.



Aos 13 minutos, Patrick iniciou a jogada, Raí cruzou rasteiro e Rodallega mandou para o fundo das redes. Foi o segundo gol do colombiano no jogo. Logo após o tento, ele deixou o campo para a entrada de Marcelo Cirino. Guto colocou ainda Mugni na vaga de Daniel e o garoto André no lugar de Borel.

O Globo até tentou responder no chute forte de Nino, mas a pressão era mesmo do Bahia. No cruzamento rasteiro de Ronaldo, o goleiro André Zuba saiu mal e Marcelo Cirino fez o quinto gol do Bahia no jogo, aos 28 minutos.

A conta do placar poderia ter ficado ainda maior nos minutos finais. Quando o goleiro André Zuba não conseguiu fazer a defesa, foram os jogadores do Bahia que não aproveitaram as chances. Lucas Mugni recebeu livre na área, mas tentou cruzar e não conseguiu marcar o sexto gol tricolor. Com o resultado definido, a chance perdida não fez falta e o Esquadrão esperou apenas o apito final para comemorar o triunfo.

FICHA TÉCNICA

Bahia 5x0 Globo-RN - 4ª rodada da Copa do Nordeste

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel (André), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Willian Maranhão (Rezende), Patrick e Daniel (Mugni); Raí (Ronaldo), Rodallega (Marcelo Cirino) e Marco Antônio. Técnico: Guto Ferreira.

Globo-RN: André Zuba, Geovane (Alessandro), Mael, Victor e Márcio (Hudson); Ramon, Judson e Hiltinho (Madson); Chaparral (Gravatá), Rômulo (Nino) e Adílio. Técnico: Romildo Freire.

Estádio: Fonte Nova

Gols: Raí, aos 2 minutos do 1º tempo, Marco Antônio, aos 23, Rodallega, aos 25 e aos 13 minutos do 2º tempo, Marcelo Cirino, aos 28 minutos

Cartão amarelo: Daniel (Bahia)

Arbitragem: Tiago Ramos de Oliveira, auxiliado por Luís Felipe Gonçalves Corrêa e Ruan Neres Souza de Queirós (trio da Paraíba)