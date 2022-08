Pastor evangélico e esposa morrem após acidente em estrada na BA

Um pastor de uma igreja evangélica e a esposa morreram após uma batida de carro, na manhã desta segunda-feira (15), na BR-101, em trecho da cidade de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 7h30, no km 922, uma colisão frontal entre o veículo de passeio e o caminhão. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Informações preliminares apontam que o condutor de uma motocicleta acessou a rodovia sem os cuidados necessários, levando o motorista do carro a perder o controle do veículo e ocasionando a colisão com o caminhão.

De acordo com publicação da Igreja Adventistas Capixabas, as vítimas foram identificadas como William Borges, de 28 anos e Adriana Borges, de 27. Eles eram casados, tinha uma filha e moravam em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo.

Uma investigação irá determinar as causas do acidente.