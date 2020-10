Um vídeo no qual Pastor Sargento Isidório (Avante), candidato à Prefeitura de Salvador, aparece gravando propagada eleitoral está dando o que falar nas redes sociais.



Nas imagens, Isidório aparece cantando a música Homenzinho Torto, que ficou famosa na voz de Aline Barros e faz sucesso com o público infantil. Não se sabe, porém, quando foram gravadas as imagens, visto que nenhuma gravação estava prevista na agenda do candidato nesta quarta (7) e nem na terça-feira (6).