Pastor Sargento Isidório vota em Periperi e garante que estará no 2º turno

Com direito a sua tradicional dança e com o carinho dos eleitores, o Pastor Sargento Isidório (Avante) compareceu no fim da manhã deste domingo (15) para votar.

O candidato votou por volta das 11h no Colégio Estadual Nelson Mandela, em Periperi, e disse não ter dúvidas de que estará no 2° turno da disputa eleitoral.

"Acredito no segundo turno, é claro. Quem tá me ouvindo vai perguntar: 'Foi pesquisado?'. Não foi. Pesquisa na Bahia é 80% mentira, pago pelos caras que querem resultado. É só olhar o que a rua está fazendo. A rua está gritando 70 muito", disse aos jornalistas.

Na Pesquisa Ibope deste sábado (14), Pastor Sargento Isidório manteve os mesmos 6% apresentados em outubro, no entanto, subiu da quarta para a terceira colocação, já que a candidata do PCdoB, Olivia Santiago, somava 8%, mas agora tem 4%. Porém, ambos estão tecnicamente empatados.

