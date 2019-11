Pastora evangélica, mãe de Saulo Poncio surge nua em clique ao lado de noivos

Mãe da influenciadora Sarah Poncio e do cantor Saulo Poncio, a pastora evangélica Simone Poncio posou totalmente nua para para abençoar a primeira união gay de sua congregação.

Pastora da Igreja Pentecostal Anabatista da Barra, ela apareceu bem à vontade em meio aos noivos, e classificou o dia como especial em sua página no Instagram.

“Que dia tão especial! Que casamento! Já está de tirar o fôlego… primeiro casamento homoafetivo da Igreja Pentecostal Anabatista da Barra. ‘O quê? Pode isso Arnaldo? Sim, a regra é clara. E qual é a regra? Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda as tuas forças e de todo o teu entendimento; e: amarás o teu próximo como a ti mesmo’”, brincou.

Na postagem, Simone, que confundiu seus seguidores por exibir o corpo nu entre os dois rapazes. Ela tentou explicar o conceito do ensaio.

“’Mas, espera aí… quem é o meu próximo?’. Já fizeram essa pergunta para Jesus e Ele respondeu lindamente (Lucas 10:25 ao 37). Então, meus amores Geraldo e Hugo, eu amo vocês e nem a religião, nem as regras, serão maiores do que o amor que eu sinto por vocês. Abro mão de tudo isso. Quero aprender cada vez mais com Jesus esse lindo ensinamento”, completou, usando várias hashtags para promover a união homoafetiva.

“Tá lendo a Bíblia errado”

Ao verem a postagem, os filhos de Simone elogiaram a mãe: “Você me mata de orgulho”, disse Saulo. “Corações despidos de todo preconceito, apenas amor. Amo você”, declarou Sarah.

Apesar dos elogios, alguns seguidores não concordaram com as fotos feitas pela pastora, e criticaram a atitude de Simone.

“Não entendi foi nada, a pastora é a mulher que tá quase nua? O casal são os dois homens? Porque para mim parece trisal e por algum motivo a mulher tá com menos roupa”, comentou um internauta. “Tá lendo a Bíblia errado”, opinou uma seguidora. “Foquei só nesse corpo, porque isso não é de Deus, não”, brincou outro. “Lindas palavras, mas as fotos peladas ao lado dos dois representa o quê mesmo?”, ironizou mais uma.

Após o bafafá, Geraldo Segreto resolveu tentar explicar melhor as fotos: “Basicamente ela se despiu do preconceito e dos tabus para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo que é o amor”, comentou.

As fotos foram compartilhadas na última quarta-feira (20) e já contam com mais de 60 mil curtidas.