Patrick sobre primeiro gol: 'Feliz, mas poderia ter sido melhor'

Patrick foi um dos destaques do Bahia aa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Após a entrada dele no time, defesa e ataque passaram a render melhor. O volante revelado nas divisões de base terminou a temporada anterior exibindo boa atuação e fez o mesmo do começo da atual.

O jogador de 21 anos foi o responsável por garantir o empate em 1x1 com o Botafogo-SP na noite deste sábado (6), após o Bahia mostrar um rendimento muito ruim durante todo o jogo. Ele balançou a rede do estádio de Pituaçu aos 45 minutos do 2º tempo e fez o clube somar um ponto na 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Detalhe, o gol foi o primeiro da carreira profissional de Patrick. "Fiquei feliz pelo meu primeiro gol como profissioal, mas o resultado poderia ter sido melhor", comento o jogador após o apito final. "Mas a gente sabe que o empate foi importante", completou.

O time principal do Bahia, comandado por Dado Cavalcanti, volta a campo na terça-feira (9), às 21h30, quando encara o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), em jogo único válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

Antes, o time de aspirantes, treinado por Cláudio Prates, joga contra o Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano, domingo (7), às 16h, no estádio Lomanto Júnior. O próximo compromisso pela Copa do Nordeste é no dia 13, quando encara o rival Vitória, às 16h, no Barradão.