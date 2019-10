Patrocinador de Bahia e Vitória, CredCesta visita o CORREIO

A CredCesta, empresa de crédito ligada à Cesta do Povo, esteve na manhã desta quarta-feira (23) na sede da Rede Bahia para um encontro com o CORREIO. No encontro estiveram o diretor executivo da empresa, Marcelo Marques, acompanhado da diretora de mídia da agência Morya, Rosana Ramos e de Tatiana Leal, executiva de atendimento da agência . Pelo CORREIO participaram do encontro a diretora Renata de Magalhães Correia e a gerente comercial Luciana Gomes.

Durante a conversa, os visitantes conheceram mais detalhadamente o projeto do CORREIO e conversaram sobre as novidades do CredCesta. O cartão, relançado em outubro, já conta com aproximadamente 40 mil associados, todos servidores públicos do estado. Hoje, os servidores são o público exclusivo do serviço.

Recentemente, a marca se tornou patrocinador dos dois principais time de futebol da Bahia. O acordo com Bahia e Vitória vai até o final da temporada de 2020. “O esporte, principalmente o futebol, é uma coisa popular, do povo, que tem tudo a ver com a Cesta do Povo que é um patrimônio do estado da Bahia, com o cartão CredCesta que é um benefício para o servidor público do estado. Então ficamos muito felizes de estar com essa parceria com os clubes, dando esse impulso ao futebol baiano”, comentou o diretor.