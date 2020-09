Paula Lima é convidada de Midiã Noelle no Conexões Negras desta sexta (11)

Nesta sexta-feira (11), o Conexões Negras no CORREIO (@correio24horas) será com a diva da soul music Paula Lima (@paulalima). Apresentadora do projeto, Midiã Noelle (@midinoelle) conversará com Paula sobre música e também sobre referências e a importância da representatividade negra na cultura.

Advogada e pianista, Paula Lima já foi indicada aos prêmios Grammy Latino, Multishow de Música Brasileira e Tim de Música. Ela foi premiada no Troféu Raça Negra como melhor cantora e no Troféu APCA na categoria Melhor Programa Musical de Rádio com o seu programa “Chocolate Quente”. Não percam esse encontro.