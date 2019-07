Paula Magalhães: 3 looks de Madonna e achados a partir de R$ 39

Encarne a diva

Madonna inspira looks montados com muito preto e renda

80´S - Madonna já surge na cena pop misturando muitos elementos e exagerando nas proporções. Jaqueta (R$ 100), blusa rendada (R$ 30) e top de tachinhas sobreposto (R$ 50) do Brechó da Betty. Calça pantacourt (R$188), by The Finds. Meia (R$ 19,90), colares (R$ 45,9 cada), pulseiras douradas (R$ 39,90, o conjunto), elástico de cabelo (R$ 19,90) Forever 21. Scarpin (R$ 118) da Abx Contempo.

Camaleoa. Rainha do pop. Criadora de polêmicas. Inovadora. Muitas são as tentativas de definir Madonna. Mas a cantora americana, de 60 anos (preste a fazer 61, dia 16 de agosto), continua tentando se reinventar como artista. A longevidade de seu reinado tem se baseado na capacidade de criar imagens icônicas de si mesma, fazendo aliança com grandes estilistas como Jean Paul Gaultier e transformando a liberdade sexual em sua grande bandeira.

90´s - Nessa década, a liberdade sexual e o universo dos fetiches são abraçados com tudo pela diva pop. Blusa rendada

(R$ 79,90) by Forever 21. Body preto sobreposto (R$ 59), sapato (R$ 199) e pulseiras (R$ 39,90 o trio) da Abx. Calça (R$ 159) assinada pela The Finds.

Em junho, ela lançou seu décimo quarto álbum, encarnando uma nova personagem: Madame X. Uma mulher misteriosa que é muitas em uma só. E como a moda sempre foi sua aliada, sua persona atual tem visual tão marcante quanto o das outras encarnadas ao longo de quatro décadas de carreira. A Madonna dos anos 80, 90, 2000 e 2019, à primeira vista, pode parecer muito diferente entre si. Porém, mergulhamos no universo da diva e percebemos que alguns elementos são constantes: o uso da sofisticação do preto, o jogo da transparência da renda e a lingerie bem à mostra. Embarque nesse mergulho com a gente.

2019 - Madame X tem estética chique e sofistica vinda dos anos pré-Segunda Guerra. Blusa de telinha (R$ 149), top (R$ 59) e saia (R$ 159) vendidos pela multimarcas Abx. Meia-calça (R$ 35,90) e tornozeleiras usadas como pulseiras (R$ 209,90 cada).

Ficha técnica

Fotos Renato Rebouças (@renato.reboucas) Beleza Luisa Suassuna (@luisasuassunaportfolio) Produção de Moda Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Modelo Ana Karabstchewsky (@karabstchewsky) da Doze Models (@dozemodels)

Vixe - Novo tropical

A marca se inspirou na Bahia descrita por Jorge Amado e mergulhou na exuberância (Fotos: Divulgação)

Um visu fresh para você bater muita perna no Verão. Quem não quer algo com essa pegada? E o combo vestido leve mais salto é aquela fórmula certeira que agrada a mulherada. Porém, se a ideia é fazer diferente, troque a estampa tropical por uma geométrica nada óbvia. Dá aquela espiadela na campanha da ABRAND (abrand.com.br) que já serve como boa referência. A marca se inspirou na Bahia, descrita por Jorge Amado, e mergulhou na exuberância da natureza e da diversidade cultural.

Puro hit

A cara do Inverno, a botinha é o calçado perfeito para quem quer lacrar na estação. Se for investir em um modelito, que seja branco. Essa ankle boot da Ziovara - (ziovara.com.br) - se destaca pelo recorte Vamp. Preço: R$ 99,90.

Clássica

Uma bolsa no formato saco para você chamar de sua. Rolou sentimento? Então, confere o modelito de matelassê da Marisa (marisa.com.br), ideal para elevar o jeans e a camiseta. Dica de stylist: aposte em um sapato bem pesado para fazer combo perfeito com a peça. Preço: R$ 49,99.

Bem rocker

Que tal criar um visu bafônico apostando em uma camiseta arrojada? Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para o modelito rocker arrematado na loja virtual da Leader (lojasleader.com.br). Preço: R$ 49,99.

Pura bossa

Tem uma poltrona no cantinho da casa e está a fim de dar uma repaginada? Almofada nela. Um toque de cor e uma estampa bem pensada são capazes de dar um ânimo em qualquer espaço. O vixe amou a capa da Cantão (cantao.com.br)com ricos bordados e detalhe de grigri nas barras. Preço: R$ 39.