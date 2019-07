Paula Magalhães: O militar reinventado e achados a partir de R$ 39,90

Guerrilheira fashion

Reinvente o militar apostando em boas misturas

A cor revela (Fotos de Renato Santana/Divulgação)

Você pode montar seu look de inspiração militar inspirado nos tons de verde. Blazer e camisa laranja da Canal (preço sob consulta). Saia (R$29,90) e argola (R$ 29,90), da Forever 21. Bota ABX (R$ 398).

Todo Inverno, ele quer impor sua força clássica. O estilo militar é um velho conhecido. Quem não já adotou a parka, a estampa camuflada, ou mesmo a bota coturno?

A recruta ideal

O camuflado não precisa seguir o padrão. Jaqueta (R$ 169,90) e boina (R$ 62,90), Forever 21. Top, by Canal (preço sob consulta). Short (R$ 119) e bota (R$ 179) Abx.

Neste editorial, tentamos ir além e brincar com essas informações de moda, incluindo uma pitada leve, divertida e sexy.

Street

Toque urbano no look. Camiseta (R$ 59,90) e camisa usada por baixo (R$ 119,90), Forever 21. Calça (R$ 149) e boné (R$ 27) ABX. Salto: acervo.

Ressignificar o militar é apostar nas misturas, não ter medo de ousar e investir em uma cartela de cores que não contemple somente os tons de verde. Dito isso, se aproprie das suas armas fashion, mas sempre destilando amor.

Fotos: Renato Santana (@renatosantanasantos); Beleza: Jean Silva(@jeansilvamake); Produção de Moda: Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1); Modelo: Maria Luisa (@mallu_souuza), da Mega Model Bahia (@megamodelbahia)

VIXE

Dia de rock, bebê (Fotos: Divulgação)

Aquela camiseta descolada é peça tem que ter, quando o intuito é criar uma produção despretensiosa, mas ao mesmo tempo fashion. Quer uma para chamar de sua? Olhos abertos para o modelito da FYI (fyistore.com.br), que faz parte de uma coleção exclusiva da marca para o Rock in Rio. Em tempo: para complementar o look, vale investir em peças em vinil, metalizadas, e acessórios – como crossbags e pochetes – bem no estilo festival. Mas, se você for uma minimalista nata, um shortinho bacaninha e ponto final.

Bem rocker

Cansou das armações pequenas que reinaram, durante um bom tempo, no mundo da moda? Fique ligada no par de óculos, no estilo esqui, garimpado no e-commerce da marca (zara.com/br). A peça é perfeita para arrasar no carão. Preço R$ 59.

Poderoso

Vamos de máxi brinco baphônico para tirar, de vez, a mesmice do visu? Se rolou sentimento, vale conferir a aposta da Renner esse acessório poderoso que mistura dourado e preto. Custa R$ 39,90.

In love

A Melissa chega a quatro décadas de história lançando uma coleção cheia de significado e cores pensada, especialmente, para celebrar os 40 anos. O Vixe amou o modelito batizado de Star in Love, que custa R$ 189,90 e nasce com pegada fashionista.

Objeto de desejo

A gente já sabe que a Fila virou aquela marca queridinha dos antenados de plantão. Se você também se rendeu aos encantos da brand, prepara coração, porque a pochete - que também pode ser usada como mini bag - é de enlouquecer. Preço R$ 119,90.

Nota 0

Se você tem cabelão e está na fila do restaurante self-service, tem que prestar atenção para não deixar as madeixas caírem na comida. Nojento!

Nota 10

As fashionistas estão apostando nos scrunchies, elásticos revestidos de tecido, usados nos anos 80 e 90. Quem é fã de Stranger Things já adotou!