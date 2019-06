Paulas Lices: 20 anos de teatro, literatura e audiovisual

Paula Lice (Rana Tosto/divulgação)

Paula Lice é atriz, diretora, performer e escreve para teatro, cinema e TV. Graduada em Letras, com mestrado em Teorias e Crítica da Literatura e da Cultura e doutorado em Artes Cênicas, todos pela UFBA. No currículo, o curta-metragem Jessy (2013) – que deu origem ao reality show Drag me as a queen, do qual é cocriadora. É também cocriadora do longa-metragem Ridículos (2016). Participou, como atriz, do longa-metragem Pinta (2013), de Jorge Alencar, do curta Estela, de Hilda Lopes Pontes e da série A Professora de Música (2016), de Edson Bastos e Henrique Filho.

Do forte vínculo com o universo infantil, vem a coautoria da peça e o curta-metragem de animação Miúda e o Guarda-Chuva. Também escreveu, dirigiu e produziu Para o Menino-Bolha. A peça também foi lançada em livro pela Coleção Dramaturgia da EDUFBA. Lançou, de forma independente, seu primeiro livro infantil A Gilafa. Ainda para o público infantil, Paula assinou a dramaturgia do espetáculo de dança Quarto Azul (2013), dirigiu O Mundo de Dentro (2015), escreveu e dirigiu Priscilla e o Tempo das Coisas (2016) e assinou dramaturgia e direção do espetáculo de dança Bonito (2017). Atualmente, é professora do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias aplicadas da Ufrb, onde desenvolve trabalhos artísticos e de extensão com seu grupo de pesquisa Crica– Criar para criança.

Este é o último final de semana do Prata da Casa, projeto de celebração dos vinte anos de atuação da multiartista. No menu diverso, espetáculo adulto, espetáculo infantil e toda a produção literária de Paula, autora, entre outras coisas, do livro-baralho Pequeno Oráculo Invisível de Crianças Imaginadas, um mimo que reúne as cartas do jogo-espetáculo Santa Maravilha Recebe - Entrevistas Performágicas.

Parece Bolero

Com inspiração na série Anos Dourados, teatro, dança e música se encontram numa aula de dança na qual Gracinha conversa sobre a vida, o casamento e as várias faces do amor. Paixões, boleros, dramas e tabus envolvem o público que vem junto nos passos e viagens da professora.

Para o Menino-Bolha (infantil)

A peça apresenta um encontro de amizade entre Maria da Graça e Pedro. Ela não sabe muito bem como fazer amigos. Ele é um menino que não toma sol, não sabe andar de bicicleta e tem medo de sair de casa. Um amigo imaginário une os dois.

(Antes do espetáculo, o curta metragem de animação Miúda e o guarda-chuva. Inicialmente criada para os palcos, a obra ganhou versão para TV, produzida pela Santo Forte, com desenhos de Igor Souza e direção de Amadeu Alban e Jorge Alencar)

Exposição e Livros

- Reedição da exposição “Santa Maravilha”, que ocupou a sala da Galeria Entre

- O Pequeno Oráculo Invisível de Crianças Imaginadas estará à venda assim como outras publicações da autora a exemplo dos livros A Gilafa e Miúda e o Guarda Chuva.

Serviço



PROGRAMAÇÃO PRATA DA CASA – TEATRO GAMBOA NOVA

Espetáculo Parece Bolero

• Sexta (14), às 19h

CineGamboa

Miúda e o Guarda-chuva + espetáculo Para o menino-bolha

• 15 e 16/06 (sábado e domingo) a partir das 17h

Os ingressos para os espetáculos custam 20 R$ (inteira) e 10 R$ (meia entrada) – à venda na bilheteria do teatro ou pelo site https://www.sympla.com.br/pequenasaladeideias