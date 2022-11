Paulistanos querem incluir o nome de Emanoel Araújo no Museu Afro Brasil

Os integrantes da associação que administra o Museu Afro Brasil, em São Paulo, estão fazendo um movimento para cravar o nome do escultor Emanoel Araújo, que morreu em setembro passado, na instituição criada pelo artista baiano. Os associados fizeram uma petição para angariar apoio junto à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, na pessoa do Secretário Sérgio Sá Leitão, de renomeação do Museu Afro Brasil para Museu Afro Brasil - Emanoel Araujo.

(Divulgação)

Museu foi inaugurado em 2004 com o acervo do artista baiano

Justo reconhecimento

A iniciativa é mais do que justa, afinal, além de idealizador do espaço, o santamarense doou seu acervo particular para inaugurar o museu do Ibirapuera em 2004, do qual foi diretor e curador ao longo de seus 18 anos de existência. “Sua dedicação incansável e sua genialidade contribuíram para a valorização da cultura africana, afro-brasileira e, de maneira mais ampla, afrodiaspórica, ao revelar a inventividade na produção de artistas brasileiros e internacionais, desde o século XVIII até a contemporaneidade”, diz o documento que está sendo encaminhado a diversas personalidades em busca de adesões.

(Divulgação)

Tarsilinha do Amaral chega a Salvador para lançamento de joias

Modernismo

Uma coleção da designer carioca Rosana Bernardes, feita em colaboração com Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta da pintora Tarsila do Amaral, será lançada hoje, às 16h, na We Love Joias, no Shopping Paseo. A coleção foi inspirada em sete obras da maior artista do movimento modernista brasileiro, dentre elas Abaporu e A Lua, além de outras pinturas que se transformaram em colares, pulseiras e anéis. Durante o lançamento haverá um talk da designer com a participação de Tarsilinha, que é responsável pelo acervo da artista modernista.

(Gabriela Daltro/Divulgação)

Mateus Morbeck inaugira primeira mostra individual

Arte denúncia

O artista visual Mateus Morbeck reúne seus trabalhos realizados a partir do derramamento de óleo no litoral nordestino e de queimadas na Chapada Diamantina, na sua primeira exposição individual: É tudo depois, que será aberta no dia 26 de novembro, às 16h, em A Galeria, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho.

(Divulgação)

Manuel Bandeira cria mais uma peça para a Tidelli

Design

O arquiteto e designer baiano Manuel Bandeira criou mais uma peça para a marca Tidelli. Desta vez ele assina a cadeira de jantar Gamboa, cujo nome foi escolhido com inspiração no artefato de pesca artesanal frequentemente encontrado nas aldeias de pescadores da Bahia. A cadeira possui trama feita em corda náutica que segue uma forma contínua, sinuosa e infinita. “O trançado particular, similar ao desenho de uma concha, faz com que seu design seja simples, leve e sem modismos – criando harmonia e simplicidade visual”, explica o criador.

Bota fora

Os Correios colocaram à venda, mais uma vez, o edifício-sede da Pituba, de aproximadamente 35 mil m². Além deste, a empresa pretende se livrar de outros 10 imóveis localizados em São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Desde que começou a vender seu patrimônio, a empresa pública já passou adiante 68 imóveis e faturou mais de R$ 50 milhões.

(Divulgação)

Ticiano Santana e Felipe Pezzoni no Rosewood Hotel em São Paulo

Marca atemporal

O Hotel Rosewwod, em São Paulo, foi o local escolhido pela Ellus para festejar seus 50 anos, na última sexta-feira. O evento, que contou com show da Banda Eva, foi prestigiado pelo baiano Ticiano Santana, representante da marca nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas.

Uma das fotos do livro Tranças Barrocas do fotógrafo Robério Braga

Menina de trança

Robério Braga acabou de concluir o projeto do livro de fotografias Tranças Barrocas. Na obra, que foi editada pelo premiado Eder Chiodetto, o fotógrafo baiano cria contrastes e diálogos entre a arquitetura das igrejas barrocas de Salvador e a herança milenar africana dos penteados de trança. Finalista no Black & White Photography Awards 2018 e classificado no mesmo ano em terceiro lugar na categoria Ensaio do Festival Paraty em Foco, o livro é fruto de uma pesquisa sobre a tradição milenar dos penteados de trança, que começa a partir de registros de Braga nas cidades de Cachoeira e Salvador.