Paulo André, Eslovênia e Douglas disputam 11º paredão do BBB22

Paulo André, Eslovênia e Douglas estão no 11º paredão do BBB 22. A votação aconteceu na noite desta sexta-feira (1), quando o apresentador Tadeu Schmidt apareceu de surpresa e anunciou a formação de mais uma berlinda.

A noite começou com Jessilane dizendo que daria o colar do Anjo para Linn da Quebrada. No entanto, ela acabou descobrindo que o Anjo era autoimune. Desta forma, ela não pode ser votada pelo líder e nem pela casa.

Na sequência, o Líder da semana, Gustavo, precisou definir quem iria para o Paredão entre os dois brothers do Castigo do Monstro. Entre Arthur Aguiar e Paulo André, Gustavo escolheu Paulo André. "Pensando na dinâmica da casa, eu vou em Paulo André, porque achei que seria o mais votado por todos", justificou.

A seguir, Gustavo também colocou Eslovênia no Paredão.

Os brothers deram seus votos no Confessionário, individualmente. O mais votado foi Douglas Silva, que também está emparedado.

Após a formação do paredão, Gustavo conversa com Douglas Silva, que é indicado pela casa, sobre a escolha de voto em Paulo André para a berlinda. “Obviamente entre você e Arthur, eu preferia que o Arthur fosse. Só que eu achei que, puxando o PA, a casa ia dividir”, justifica o brother.

“É isso, foi uma aposta, até eu apostaria”, entende Douglas, que complementa: “Achei que a Nat não votaria em mim, não tem motivo ela votar em mim”.

Confira os votos da casa:

Arthur Aguiar vota em Linn da Quebrada

Paulo André vota em Linn da Quebrada

Douglas Silva vota em Linn da Quebrada

Pedro Scooby vota em Linn da Quebrada

Eslovênia vota em Douglas Silva

Eliezer vota em Douglas Silva

Natália vota em Douglas Silva

Linn da Quebrada vota em Douglas Silva

Jessilane vota em Douglas Silva