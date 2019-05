Paulo Carneiro anuncia Osmar Loss como novo técnico do Vitória

O Vitória já tem um novo treinador: Osmar Loss. O nome do técnico foi anunciado pelo presidente do clube, Paulo Carneiro, na manhã desta terça-feira (21), dois dias após a demissão de Cláudio Tencati.

O novo técnico chegou a Salvador na tarde desta terça para assinar contrato. Ele será apresentado à imprensa na manhã desta quarta-feira (22) e logo em seguida comandará o seu primeiro treinamento. Além de Loss, o Vitória contratou o preparador físico Ednilson Sena, que começou a carreira no clube.

O último clube comandado por Loss foi o Guarani, até março. Ele também treinou o Corinthians, de maio a setembro do ano passado, o Bragantino, em 2015, e o Juventude, em 2010. Tem 43 anos e a maior parte da carreira foi construída em equipes de base ou como auxiliar, função na qual foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017. O rubro-negro será o quinto clube treinado por ele.

"Osmar Loss é o novo treinador e começa hoje à tarde seus trabalhos no Vitória. Com a contratação do preparador físico fixo, o Vitória retoma sua estrutura com equipe fixa, desmontada completamente em 2017. Osmar chega apenas com seu assistente. Boa sorte ao nosso novo treinador", escreveu Carneiro, no Twitter.

A estreia de Loss será domingo (26), às 16h, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. Após quatro rodadas da Série B, o Leão está na zona de rebaixamento, em 17° lugar, com três pontos.

Osmar Loss é o terceiro treinador do Vitória na temporada. Marcelo Chamusca iniciou o ano na Toca e foi demitido em março, quando Cláudio Tencati foi contratado.