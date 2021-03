Paulo Carneiro anuncia renovação contratual de Gabriel Santiago

O Vitória renovou o contrato do meia Gabriel Santiago por mais quatro anos. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Paulo Carneiro, através de um áudio destinado aos sócios e compartilhado via Whatsapp nesta sexta-feira (19). O novo vínculo é até 2024.

O jogador, aliás, passará por cirurgia na semana que vem, após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. O prazo de recuperação é estimado em aproximadamente seis meses.

"Só para dar a notícia ao torcedor rubro-negro de que acabamos de renovar o contrato de Gabriel Santiago, sem nos deixar influenciar em nada pela sua lesão. Esse menino está com a gente desde os 11 anos. Estava começando a mostrar seu valor para aqueles que não o conheciam. Portanto, o Vitória renovou o contrato dele por mais 4 anos. Esta é a notícia do dia. Daqui a seis meses, ele estará jogando, e ninguém se lembra mais", disse Paulo Carneiro.

“Grato a Deus por ter renovado o contrato, uma notícia tão boa em meio a esse momento tão complicado. Expectativa é só coisas positivas enquanto eu estiver aqui, vitórias e títulos é o que pretendo conquistar durante esses quatro anos que estarei por aqui. Estou muito feliz em ter renovado e agora é trabalhar para voltar a jogar o quanto antes”, comemorou Gabriel ao site do Vitória.

O jogador de 21 anos foi responsável pela assistência para o gol de Samuel no primeiro Ba-Vi do ano. O Leão ganhou o confronto por 1x0, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

No segundo clássico, na última quarta-feira (17), pelo Campeonato Baiano, o meia entrou no segundo tempo e, durante um lance, tentou dominar a bola, mas, ao girar, se lesionou. Foi substituído nos minutos finais do clássico e, na quinta-feira (18), passou por exame de ressonância, que confirmou a lesão.

Nesta sexta-feira (19), o Vitória também anunciou as renovações de contrato de mais três jogadores formados nas categorias de base: o lateral-direito Edi Carlos e o atacante Hítalo, que estão integrados ao elenco profissional, além do zagueiro Tassio, do time sub-20.