Paulo Carneiro anuncia renovação do Vitória com Geninho para 2020

O técnico Geninho continuará no comando do Vitória em 2020. O acerto foi feito na manhã desta segunda-feira (2) em uma reunião com a diretoria na Toca do Leão. O presidente do clube, Paulo Carneiro, anunciou o desfecho positivo através da sua conta pessoal no Twitter.

Acabamos de acertar a renovação do Técnico Geninho para o ano de 2020. — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) December 2, 2019

Geninho foi contratado em setembro, quando o Leão estava em 16º lugar na Série B, com 24 pontos, um à frente da zona de rebaixamento. Após 15 jogos, e com cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas no período, o clube terminou a competção com 45 pontos, em 12º lugar, e evitou o rebaixamento para a Série C.

Geninho foi o quinto treinador do Vitória em 2019, em uma temporada marcada por constantes mudanças na comissão técnica. Além dele, Carlos Amadeu e Osmar Loss foram contratados na gestão de Paulo Carneiro, eleito no dia 24 de abril. Claudio Tencati e Marcelo Chamusca foram escolhidos pela diretoria anterior, presidida por Ricardo David.

O atual comandante já havia sinalizado que a renovação era provável na entrevista coletiva que concedeu no sábado (30), após a derrota para o Coritiba, no último jogo do ano. "Algumas situações que precisava resolver, resolvi todas praticamente. Minha situação em relação a um convite do Avaí, já conversei com o presidente e descartei a possibilidade. Não é meu momento de ser diretor. Falei com meu médico hoje de manhã, mais ou menos encaixando algumas coisas dentro do que posso fazer. Isso é uma das coisas que preciso conversar, porque preciso fazer dois procedimentos, em dezembro e começo de janeiro. Então não sei se volto mais tarde, se começo em janeiro, se me dou férias", disse Geninho na ocasião.

Sobre os procedimentos médicos que o treinador citou, até o momento o clube não informou se ele iniciairá a pré-temporada com o restante do elenco no dia 2 de janeiro ou se começará o trabalho depois.

O primeiro compromisso oficial do Vitória em 2020 será pelo Campeonato Baiano, com a estreia marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Jacobina, no Barradão. No estadual, o clube usará o time sub-23, que será treinado por Agnaldo Liz. A equipe principal, que é comandada por Geninho, entrará em campo no dia 25, contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, e disputará também Copa do Brasil e Série B.