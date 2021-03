Paulo Carneiro comenta proposta do Bahia por Rend e pede paciência

O volante Guilherme Rend fez crescer ainda mais a rivalidade entre Bahia e Vitória. O jogador de 22 anos, que está emprestado ao Leão pelo Jacuipense até o fim da temporada, recebeu uma proposta do tricolor.

A possível saída do atleta foi abordada por Paulo Carneiro, em um áudio divulgado no Whatsapp. O presidente do rubro-negro pediu paciência e garantiu que o clube não sairá prejudicado.

"Amigos rubro-negros, eu vejo uma ansiedade, uma excitação, quando sai essas notícias de transação de jogadores. Principalmente quando envolve nosso tradicional rival. Peço aos senhores tranquilidade, sabe? O Vitória tem seus direitos, eles serão preservados, as negociações têm que ser amigáveis, certo? Os processos são assim mesmo. Tenham certeza que o Vitória não vai sair perdendo em negociação nenhuma. Se ela for concretizada, assim que acontecer, os senhores serão informados nos mínimos detalhes, dentro da transparência que entendemos que é importante para uma instituição com nossa característica", disse Paulo Carneiro.

O Bahia já vem mantendo as tratativas direto com o clube de Riachão do Jacuipe, e o Vitória já foi notificado. O Leão tem a prioridade pela compra em definitivo de Rend mas, se quiser manter o atleta no elenco, precisa igualar a oferta.

"Antes não adianta me perguntar porque não comento nada sobre negócio nenhum em respeito aos clubes envolvidos na transação. A imprensa busca avidamente por informações, mas, assim como fazemos com as contratações, só confirmamos os negócios quando eles são concretizados. Justamente para evitar esse tipo de especulação. Aproveito o ensejo para lembrar os senhores que a paixão maior é do nosso clube. Os atletas chegam, jogam e passam. A paixão maior tem que ser do nosso clube, pelo Vitória", continuou o presidente.