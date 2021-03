Paulo Carneiro sobre Ronaldo: 'Se não renovar, não vai jogar o Ba-Vi'

Mais um capítulo do entrave na negociação entre Ronaldo e o Vitória foi escrito na manhã desta quarta-feira (10). Através de áudio de aplicativo de mensagem, o presidente Paulo Carneiro afirmou que o goleiro não vai jogar o clássico caso ainda haja pendência na renovação do contrato com o clube.

"Já desisti. Ronaldo não joga mais o Ba-Vi. Vou esperar se ele vai renovar o contrato ou não. Se não renovar, não vai jogar o Ba-Vi", afirmou o dirigente rubro-negro.

Na noite de terça-feira (9), após o Vitória vencer o Águia Negra e se classificar à segunda fase da Copa do Brasil, Paulo Carneiro havia afirmado, também através de aplicativos de mensagem, que o goleiro seria o titular no clássico das 16h de sábado (13), valido pela 3ª rodada da Copa do Brasil.

"(...)Temos Ronaldo, que vai jogar o Ba-Vi, já antecipo, independentemente de renovação. Os dois laterais Roberto e Raul Prata. Temos Wesley [Pionteck], Catatau estreou hoje, Walter, que deve jogar o Ba-Vi, mesmo não estando no melhor de sua forma. Deve estar uns três quilos acima do peso ideal, mas é um jogador fora de série (...)", afirmou Paulo Carneiro.

Titular absoluto na Série B do Brasileiro e um dos principais destaques do Vitória no ano passado, Ronaldo está recuperado de lesão, mas não foi relacionado para nenhum dos cinco jogos disputados pelo Leão na atual temporada porque ele e o clube ainda não chegaram a um acordo quanto à renovação do seu contrato, que se encerra no final deste ano.