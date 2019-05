Paulo Carneiro tem encontro com o prefeito ACM Neto

O presidente do Vitória Paulo Carneiro se encontrou, nesta sexta-feira (10), com o prefeito de Salvador ACM Neto, no Palácio Thomé de Souza, no Centro da capital. O novo gestor rubro-negro, que assumiu o clube em 24 de abril, já havia tido uma reunião com o governador do estado Rui Costa.

Nesta sexta, Carneiro - acompanhado do ex-vice-presidente Manoel Matos, do presidente do Conselho Deliberativo e secretário municipal de Mobilidade, entre outros - debateu com Neto alguns projetos em que o Vitória tem parceria com a prefeitura, como o Vitória Cidadania, que conta com aulas esportivas gratuitas para cerca de 300 jovens da região de Canabrava no complexo rubro-negro.

"Nunca escondi que meu coração é tricolor, mas torço muito pelo futebol baiano e pelo sucesso do @ecvitoriaoficial. Foi por isso que hoje eu recebi presidente eleito do clube, @paulocarneiropresidente, e me coloquei à disposição para ajudar o rubro-negro", escreveu ACM Neto em sua conta no Instagram.

Além dos reprsentantes do Leão, estiveram presentes na reunião o ex-governador e atual secretário da Fazenda Paulo Souto, o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo Sérgio Guanabara e o vereador Paulo Magalhães Júnior. Ao final do encontro, Carneiro presenteou o prefeito com uma camisa do clube.