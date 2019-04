Paulo Carneiro volta como chegou em 91: com forte apoio político

Paulo Carneiro retorna à presidência do Vitória após 14 anos da mesma forma que chegou em 1991: com apoio maciço de lideranças políticas do clube. Ele venceu as eleições nesta quarta-feira (24).

Estão na sua base de apoio dois ex-presidentes do Leão: Adhemar Lemos Júnior, o mesmo que o nomeou diretor de futebol em 1989; e Alexi Portela Júnior, dirigente que o substituiu em 2005.

Carneiro ainda terá o apoio de Manoel Matos, vice-presidente na gestão de Raimundo Viana, entre 2015 e 2016.

Paulo Carneiro terá o apoio também da presidência do Conselho Deliberativo. O secretário municipal de mobilidade Fábio Mota, eleito presidente do órgão na noite desta quarta, é seu apoiador de primeira hora na eleição.

Ex-presidente do Vitória S/A, Jorge Sampaio também declarou voto em Paulo Carneiro.