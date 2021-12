Paulo Darzé Galeria de Arte passará por ampliação e ganhará mais um pavimento na Vitória

Thaís e Paulo Darzé (reprodução)

A Paulo Darzé Galeria de Arte, no Corredor da Vitória, começa 2022 com um projeto de ampliação e modernização. A casa terá um pavimento a mais, o terceiro, até o mês de março, ganhando mais espaço para seu acervo permanente e as exposições temporárias. O projeto leva assinatura de Adriano Mascarenhas.

“Com o aumento do nosso acervo e do número de artistas representados, sentimos a necessidade de ganhar mais espaço. Aproveitamos para incluir um projeto de modernização e de acessibilidade”, nos contou Thaís Darzé, diretora da galeria.

Até lá, o espaço segue podendo ser visitado normalmente, de segunda a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h. A programação pode ser acompanhada no @paulodarzegaleria.

Isabela Capeto e a filha Francisca (reprodução)

Temporada baiana

A estilista Isabela Capeto passou uma terça-feira de calmaria e delícias gastronômicas no Restaurante Preta, na Ilha dos Frades. A ocasião era especial: aniversário de sua filha Francisca. Isabela está em Salvador para passar as festas de fim de ano em família. Além da filha, a estilista desfruta da companhia do namorado, o artista plástico carioca Raul Mourão, que está expondo na Roberto Alban Galeria. A abertura da mostra O Menor Carnaval do Mundo aconteceu no sábado passado (18).

Larissa Bicalho (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Parabéns pra você

A empresária Larissa Bicalho celebrou aniversário, quinta-feira, em Salvador. Não fez festa, mas comemorou em família durante almoço no restaurante Amado, na Avenida Contorno. Nas redes sociais, foi amplamente homenageada por amigas e pelas filhas Isabella Brandalize, Marcella Brandalize e Duda Bicalho.

Redação de verão

O Alô Alô Bahia terá uma redação de verão, a partir de domingo, em Trancoso. O espaço, que funcionará dentro da Casa Haute, no Quadrado, ganhará inauguração oficial com coquetel para convidados, terça-feira (28), a partir das 20h. Em um imóvel de 450 m2, o espaço contará ainda com um bar exclusivo de Ketel One Botanical, pop up da pizzaria Coltivi e ativações de marcas como Calvin Klein, Cerveja Corona e Água na Caixa, entre outras. Haverá também, na área multifunções, a exposição Retratos, do fotógrafo Yuri Seródio.

Alô, alô, Trancoso Pelo segundo ano, o Tetto y Aragon Playa Trancoso recebe a FeijoaJay. O evento é assinado por Diógenes Queiroz, mais conhecido como Bjay. Um dos criadores do Camarote Allegria, o mais cobiçado da Sapucaí, o RP receberá convidados no dia 28 de dezembro, a partir das 14h, no beach club. Entre as atrações, estão confirmados o DJ sul-africano Themba e a sensação Felipe Lima, sucesso sertanejo nas rodas paulistas. Victor Martelli, PEV, Henrique Barros, Ro Trombini e Gian Granito completam o line up.

Presença de peso A cantora Maria Bethânia foi confirmada como atração do Festival de Inverno Bahia 2022, que acontece entre os dias 26 e 28 de agosto, a partir das 18h, no Parque Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. A santo-amarense sobe ao palco principal do evento, pela primeira vez, no dia 27 de agosto.

Tempero O Restaurante Yemanjá, que acaba de completar 47 anos de história, encerrou suas atividades no Shopping Barra no final de outu-

bro. A tradicional sede no bairro de Armação segue funcionando normalmente, enquanto a loja do Barra, na Área Gourmet do centro comercial, será ocupada por uma unidade da rede Camarada Camarão, a segunda em Salvador. A marca nasceu em Recife, em 2005, e é conhecida pelos pratos fartos à base de frutos do mar.