Paulo Vieira mostra áudio da mãe pedindo para ele não comer muito no Mais Você

Aos 29 anos, muitos trabalhos marcantes e já considerado um dos maiores talentos do humor brasileiro, Paulo Vieira relembrou carreira, prêmio, falou de reality de culinária que vai apresentar no GNT, e, claro, tudo com muita alegria e diversão durante o Mais Você desta terça-feira (16).

"A coisa que fiquei mais nervoso na TV até hoje foi vir aqui. Parte do nervosismo de hoje foi dado pela minha mãe. Olha a pressão do áudio que ela mandou", disse abrindo o celular.

"Vê se não come o biscoitinho todo de uma vez, senão vai zerar a mesa e ela vai ficar falando sozinha. Não é para enfiar o biscoito todo na boca como gente mal educada não", aconselhou dona Conceição na mensagem, fazendo Ana cair na gargalhada.

Um dos apresentadores do Criança Esperança nesta segunda (15), o artista também contou como foi vencer o primeiro duelo da 'Batalha do Lip Sync' do Domingão com Huck em que interpretou Elsa, de 'Frozen', e falou da surpresa de vencer o Prêmio Multishow de Humor em 2013.

"Estreei aos 12 anos com a peça 'Como Educar Seus Pais'. Olha isso! Sobre Elsa, se você já limpou a casa, dublar é um caso fácil", brincou.

Neste domingo, Vieira venceu a batalha de Lip Sync do Domingão do Faustão com performances hilárias do É o Tchan, com participação das Sheilas, e da princesa Elsa, da animação Frozen.

Assista: