Pavanelli nega teoria sobre SBT cancelar contrato por 'ter cara de velha'

A influenciadora Flavia Pavanelli anunciou em seus Stories do Instagram que não deu continuidade ao seu contrato com o SBT. Na rede social, a influenciadora fez um breve comunicado e declarou que não interpretará Brenda em Poliana Moça, novela que foi cancelada temporariamente pela emissora devido a pandemia do novo coronavírus.

“Meu contrato com o SBT não foi renovado. Ele seria agora em outubro, mas infelizmente não estarei em Poliana Moça. De qualquer forma sou muito grata a emissora a todos os envolvidos!”, explicou em seus stories. Pouco tempo depois, Flávia apareceu de novo desmentindo as especulações de que o fim do contrato teria sido "por estar com cara de velha" após procedimentos estéticos.