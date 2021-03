Pazuello garante que irá assinar contrato com a Pfizer nesta quinta

Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, garantiu durante conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que o contrato para a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfeizer será assinado nesta quinta-feira (11). As informações são do Blog da Ana Flor, do G1.

A promessa ocorre após o Ministério da Saúde diminuir mais uma vez a previsão de chegada de vacinas ao país no mês de março, quando o Brasil se tornou o epicentro da pandemia no mundo. A previsão inicial era de 50 milhões de doses, porém chegarão apenas 26 milhões.

A Pacheco, Pazuello afirmou que o governo negocia trazer todas as doses até setembro, possibilitando antecipar a vacinação no país. Antes, havia uma previsão de que todas as doses chegariam até dezembro.

Pazuello disse que a sanção, nesta quarta-feira (10), da lei que facilita a compra de vacinas, de autoria de Pacheco e aprovada pelo Congresso, abre espaço para a entrada das vacinas que faltam.

Ainda de acordo com o Blog da Ana Flor, pessoas do ministério da Saúde confirmam que as negociações com a Pfizer estão concluídas e que há possibilidade de assinar também nesta quinta a compra doses da vacina da Janssen, braço da Johnson e Johnson – o imunizante exige apenas uma dose.