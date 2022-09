PDF em Word: dicas, curiosidades e passo a passo para fazer esse processo da melhor forma possível

O avanço da tecnologia trouxe muitas vantagens e benefícios para a vida das pessoas, entretanto, alguns fatores ainda demandam a necessidade de fazer conversões entre os diferentes tipos de documentos, como, por exemplo, docx, xls, html, JPEG, PNG, entre outros. Dessa maneira, é importante saber como realizar as conversões de forma que todo esse processo se torne mais leve e simples e ainda não atrapalhe a vida das pessoas que trabalham em locais e funções que precisem desse tipo de conversão.

Atualmente, já existem ferramentas online para realizar essas conversões, graças à evolução da tecnologia. Assim, é mais simples do que precisar baixar um aplicativo ou entrar em apenas um site específico e, além do mais, elas ainda oferecem uma quantidade gratuita de conversões, o que facilita e ajuda a aumentar a permanência do internauta nesses sites também. Entretanto, muitas pessoas ainda não sabem como realizar esse tipo de conversão de documentos e mal sabem que é possível fazer isso, os que têm mais acesso e facilidade com essa parte são os mais novos e os que trabalham nessa área.

Para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, vamos dar algumas dicas (caso você precise exceder a quantia disponível gratuitamente no site), e ainda ter uma boa qualidade final, leia esse artigo até o final e confira mais a fundo sobre essa técnica que está aqui para ajudar e melhorar a eficiência e rapidez de realizar os processos de maneira online.

O que é um PDF

Para início de conversa, é interessante explicar do que se trata um PDF. Bom, a sigla significa Portable, Document Format, este formato foi criado pela empresa Adobe Systems no ano de 1993. Naquela época, o principal objetivo era representar os documentos de maneira independente do aplicativo, do sistema operacional e do hardware que foram usados para criá-los.

Vantagens em converter um PDF

Existem algumas vantagens em escolher o modelo PDF para o seu documento, são elas:

Compactuação baixa do arquivo, é possível compactar um PDF em até 10 kb do seu tamanho original, o que faz com que seja possível abri-lo e enviá-lo através de redes sociais e e-mails, sem problemas e ainda sem comprometer a qualidade de visualização do documento.

Eles podem ser pesquisados e acessados de forma online, com o Adobe Reader, o que o torna ainda mais versátil e de fácil manuseio e compartilhamento.

Não apresenta problemas de fonte e nem de formatação de arquivos.

O PDF pode ser assinado digitalmente e ainda pode-se inserir direitos especiais, de forma que não comprometa o arquivo original e, dificulta ainda mais o plágio, por exemplo.

Word.docx

O Word é outro tipo de documento que, apesar de ser diferente do PDF, pode e às vezes até deve andar de mãos dadas com ele. Isso porque antes de salvar o arquivo em PDF (que não é um formato editável), é preciso escrever ele em Word, por exemplo.

A principal vantagem e até mesmo necessidade que faz com que os usuários precisem usar o Word, é que ele é editável, ou seja, mesmo que você salve ele, é possível editá-lo sem grandes impedimentos. Dessa forma, ele se torna mais versátil, de forma mais prática e rápida para poder construir o documento.

Passo a passo para converter PDF em Word

O que é muito comum de acontecer, é a pessoa receber um arquivo no formato PDF (por causa da maneira fácil com que ele pode ser enviado pela internet, sem pesar como os demais formatos), mas que ela precisa editar e, por isso, ela precisa recorrer a uma ferramenta que o ajude a converter PDF em Word. Isso porque apenas a versão original do PDF pode ser editada e, na maioria das vezes, a pessoa não possui o documento original.

Para fazer isso, existem diferentes formas, vamos abordar aqui duas delas, que são bem práticas e rápidas. A primeira delas é através do próprio Microsoft Word e é um processo até que simples, basta abrir o arquivo no Word e o software de forma automática vai entender e alterar para o formato editável, com uma otimização para conseguir alterar o texto. Depois de terminar a edição, na hora de salvar, é possível escolher entre o formato atual ou exportar novamente como PDF.

A segunda forma é através das ferramentas online. Coloque no mecanismo de pesquisas do Google “converter PDF em Word” e escolha um dos sites que fazem essa conversão. Depois de acessá-lo, escolha o arquivo - que deve estar salvo no seu computador - e seleciona-lo dentro do site, escolher a modalidade de conversão, que é categorizada através do nível de qualidade (alto, médio e baixo) e que também pode ser setorizada através do modo pago e gratuito. Após realizar essa conversão, basta baixar o arquivo novamente e editá-lo.

Principais vantagens dos conversores online

A grande vantagem de usar essas ferramentas online para conversão, é que elas podem converter diferentes tipos de arquivos, desde excel, até PNG. O que facilita e muito a vida dos usuários que possuem a necessidade de usar esse tipo de conversor. Dessa maneira, é importante ressaltar que é válido pensar na possibilidade de pagar uma plataforma dessas e ter acesso ilimitado às conversões, de forma a tornar sua vida e rotina de trabalho mais rápida, menos complicada e com uma maior eficiência também.

É importante pensar nessa possibilidade porque o internauta também tem acesso a documentos de maior qualidade, isso porque as plataformas pagas possuem alguns formatos mais robustos e profissionais que podem ser acessados por quem faz o pagamento mensal para elas. Assim, é necessário avaliar a necessidade, os prós e contras, para poder entender se vale ou não a pena realizar esse tipo de investimento.

Se esse for o seu caso, faça uma avaliação muito sincera se vale a pena realizar esse tipo de investimento, porque o mais importante é obter ferramentas que te ajudem a melhorar o processo do seu trabalho e que entreguem um bom resultado.

