Pé-de-meia? veja como montar uma boa aposentadoria

Como montar uma boa aposentadoria? Vinicius Fernandes

Olá Vinicius. O planejamento para aposentadoria deve ser iniciado o quanto antes, pois como se trata de uma ação de longo prazo, quanto mais cedo começar menor será o esforço para obtenção de resultados futuros bem melhores. O primeiro passo é organizar as finanças e montar o seu plano de longo prazo para que possa saber o que deseja fazer e como espera estar quando chegar à idade de se aposentar. Feito isso, defina um valor mensal coerente com seu orçamento e inicie um bom plano de aposentadoria. Pode ser uma Previdência Privada, é o mais tradicional, mas existem opções de fundos de longo prazo que podem oferecer uma rentabilidade melhor que a Previdência. O importante é que o produto reúna uma boa rentabilidade, sempre acima dos 130% do CDI, mas com risco baixo, não podemos arriscar o dinheiro da sua aposentadoria. Se for optar por um fundo de Previdência, observe com cuidado as taxas de carregamento e a rentabilidade, pois em algumas instituições financeiras esses produtos costumam ter pouca rentabilidade.

O momento é bom para adquirir um imóvel? Laís Leite

Olá Lais. O mercado imobiliário está começando a aquecer e em algumas regiões do País os preços começam a reagir, o que é muito bom para o segmento. Acredito que mesmo com essa melhora não retornaremos aos patamares de antes da crise, mas sem dúvida teremos um movimento importante de aquecimento do ramo imobiliário. Se o momento é bom ou não para comprar um imóvel vai depender de seus objetivos, se for para morar, é um bom momento para aproveitar alguns imóveis que ainda com preços menores. Claro que existem vários fatores que influenciam, mas é importante ficar atenta. Se o objetivo for investir, recomendo observar as opções de investimento em fundos imobiliários, que é possível aproveitar o movimento positivo do mercado sem imobilizar capital e correr o risco ter o imóvel desvalorizado.

Como começar a investir no Tesouro Direto? Rafael Oliveira

Olá Rafael. O Tesouro Direto é uma plataforma que disponibiliza os Títulos Públicos do Governo que são comercializados no mercado financeiro, com boas opções em termos de rentabilidade e custo da operação associado a um baixo risco. Para começar a investir basta se cadastrar no site oficial do Tesouro e entrar em contato com a instituição financeira onde possui relacionamento para solicitar a aplicação em um determinado Título. Recomendo que assista aos vídeos disponíveis, são bem didáticos, e informam tudo que precisa saber para operar com segurança e ser assertivo na escolha do produto financeiro.