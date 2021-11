Pé no chão: como crescer o turismo preservando os paraísos da Bahia?

Boipeba, Caraíva, Cumuruxatiba, Barra Grande… A Bahia tem essa força imensa no turismo por conta das suas belezas naturais. Abrigar o maior litoral do Brasil e a biodiversidade da Chapada Diamantina não é para qualquer um.

Por isso, convenhamos: se esses paraísos naturais não forem conservados, o que restará para mostrar? Não dá para encher as praias de resorts e as serras de turistas e esperar que a natureza faça o trabalho sozinha. É preciso agir.

No 25º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, parte do Fórum Agenda Bahia 2021, ouvimos especialistas do turismo e da ecologia para entender como conciliar esses interesses, aparentemente opostos: crescimento do turismo e preservação ambiental.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Esse é um dos dilemas mais antigos e mais complicados para a Bahia. O estado é dependente do setor turístico na economia, que gera milhões de empregos diretos e indiretos. Porém, não dá pra soltar a corda. Já tivemos exemplos bem negativos de paraísos prejudicados.

Detalhe: sustentabilidade não é só pensar no meio-ambiente. É preciso também incluir os nativos, as pessoas que habitam esses paraísos ambientais a centenas de anos. Como torná-los empresários com o crescimento do turismo, e não empregados de gente de fora?

Para o podcast, ouvimos a turismóloga e mestre em gestão ambiental Victoria Leão; Neca Marcovaldi, fundadora do Projeto Tamar; João Wagner Castro, professor de Geologia da UFRJ; e Sirlene Assis, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

