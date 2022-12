Peça Multiuso 

Para a Copa e também para muitas ocasiões. A peça inteligente e sustentável é aquela que você adquire e utiliza em diversos momentos, não se limitando a apenas um uso. Assim você garante o bom investimento que irá durar no guarda-roupa. A coleção coleção-cápsula de “Copa do Mundo” da marca D-GAIA (@dgaia), está cheia dessas peças capazes de irem dos jogos até a balada, bem facilmente. Além dos clássicos tons de verde, azul e amarelo, as roupas dessa nova brand ainda ganham um twist por meio de nuances de rosa e preto, trazendo um diferencial e tanto, como também atemporalidade.

Brasil diferente

Em época de torcer pelo Brasil, uma boa dica é apostar em um item fashionista com os tons da bandeira que não seja óbvio, como esse par de óculos bafônico à venda nas lojas da Renner (lojasrenner.com.br). Com essa peça de efeito, o lookinho da Copa pode ser bem basiquinho. Custa R$ 76,4

Fashion tropical

Quem está atrás de uma sandália com salto lacrativo para incrementar o vestido de Verão, deve também eleger uma cor bem vibrante para o calçado. Dá só uma espiadinha nessa aposta no tom verde da lojinha virtual My Shoes (myshoes.com) que você leva para casa por R$ 259,9.

Deixa brilhar

O ano praticamente já acabou e a vontade de descolar uma peça poderosa para a virada já começa a nascer entre nós. Dica de stylist: invista em um top de paetês para criar um look autêntico e fugir do tradicional vestido. Onde achar? E-commerce da Shein (br.shein.com). Preço: R$ 45,95.

Carregue já

A mochila pode ser uma ótima substituta da bolsa, sem falar que cabe tudo que a gente precisa e um pouquinho mais. Uma boa ideia é investir em uma com estampa tropical que dialoga bem com as informações de moda do Verão, trazendo um ar de urbanidade para as produções. Esse achadinho da marca Vans você arremata no e-commerce da Alquimia (alquimiaskateshop.com.br) por R$ 249,9.





Eles com atitude

Boys descolados estão arrasando investindo em apenas um brinco com um shape irreverente em formatos diversos. O vixe amou esse lançamento em forma de cruz, na cor preta, garimpado nas lojas das Americanas ( americanas.com.br) que custa R$ 15,4 e não é par. Você ainda pode escolher o item nos tons prata e dourado.





Nota 10: As fashionistas estão arrasando nos esmaltes para torcer pelo Brasil. Cores como verde, amarelo e azul despontam entre as preferidas para combinar com os lookinhos da Copa



Nota 0: Um designer deu uma ideia de produção de moda para um stylist, para que o mesmo usasse um acessório seu. O profissional usou a referência com uma peça de outro. De última!