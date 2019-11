Peças do DEM e PDT no tabuleiro

Em encontro realizado quarta-feira passada na residência do deputado mineiro Mário Heringer, o cacique nacional do PDT, Carlos Lupi, o ex-ministro Ciro Gomes e o prefeito ACM Neto, presidente do DEM, discutiram o esboço prévio de uma possível aliança dos dois partidos já a partir de 2020. Segundo apurou a Satélite, as conversas para unir DEM e PDT na disputa pelo comando das capitais e cidades com eleitorado forte passam pela unidade em torno da disputa pela Presidência e pelos governos estaduais em 2022, embora ainda não exista desenho claro sobre qual modelo o acordo se daria.

Aos pedetistas, interessa um acordo para dar capilaridade a Ciro na corrida presidencial, sobretudo em estados onde o PT se mantém forte, como a Bahia, ou no mínimo garantir a neutralidade no primeiro turno para receber apoio em um eventual segundo turno. Aos democratas, a adesão de uma legenda com viés esquerdista possibilita avançar sobre um eleitorado que não faz parte do sua base tradicional de votos.

Quem conhece detalhes das negociações garante que, apesar das chances de chegar a bom termo, a costura tem muitas linhas difíceis de serem atadas. A começar pelos planos do DEM de ter candidato próprio ao Planalto.



Nova jogada

Presidente estadual do PL, o ex-deputado federal José Carlos Araújo se movimenta para viabilizar a candidatura do também ex-deputado Irmão Lázaro a prefeito da capital pelo partido em 2020. O nome de Lázaro, que já decidiu mudar o domicílio eleitoral de Feira de Santana para Salvador, é tido por lideranças da sigla como potencialmente competitivo pela identificação dele com os evangélicos, efeito do trabalho como cantor gospel de sucesso. Derrotado em 2018 na corrida pelo Senado, Lázaro chegou a negociar com o PP, mas a conversa não vingou. Sua ideia inicial, ao mesmo tempo, era disputar a Câmara de Vereadores. Araújo, porém, tenta convencê-lo a sonhar mais alto.

Fala, SDE!

Sobre o impasse que travou a instalação ou ampliação de mais de 50 empresas de médio porte na Bahia, revelado anteontem na nota "Em ponto morto", a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE) alegou que "estão sendo adotadas todas as medidas, dentro da legalidade, para dar segurança jurídica" aos processos de cessão de terras, "tanto para o governo quanto para os empresários". Diz ainda que apesar da extinção da Sudic e dos Centros Industriais os pleitos das empresas por áreas destinadas ao fomento industrial, comercial e de serviços são processados normalmente.

Plano de metas

A Heineken elegeu o Nordeste, especialmente a Bahia, como foco da estratégia de alavancar as vendas de um dos principais rótulos da companhia, a Devassa, tropical lager que disputa o mercado de cervejas puro malte. A missão da Diretoria de Marketing da Heineken é associar a Devassa a um público mais descolado.

Cena hype

Daí veio a ideia de patrocinar festivais de música independente com público cativo, como o Radioca, em Salvador, e eventos semelhantes ao Encontros Tropicais, que reuniu Gilberto Gil e BayanaSistem ontem, no Parque de Exposições. Fora o Nordeste, a Devassa é a marca também do Bananada, em Goiás.