Peças em crochê são hits do momento e criam looks estilosos

Dois universos unidos para construir uma estética criativa. Um vindo do trabalho artesanal e outro fruto das atividades físicas. Combinamos peças em crochê (que estão em alta na moda) com elementos do vestuário esportivo (tops, bermuda biker, shorts em tecido sintético) provando que duas estéticas tão distintas podem conviver de forma inspiradora. E é função da moda promover propostas fora do óbvio! A saída para que tudo fique em uma boa harmonia é usar muita cor intensa. Apostamos também nos comprimentos mais curtos, afinal o verão já está batendo na porta. O cenário escolhido foi o Santo Antônio além do Carmo que é um destino perfeito para se usar essas três produções de forma bem casual. Em conferir!

Movimento

Top sobre top cria um efeito incrível. Ambos possuem as mesmas cores, o de baixo é mais estruturado e o de cima é uma verdadeira teia. O short, tênis e meia trazem o tom esportivo.

Leveza

O vestido em trama mais aberta permite que por baixo se façam boas composições. Investimos na bermuda ciclista e top, ambos em preto. Mais cor nas meias e argolas para arrematar.

Match

A camisa e o short fazem uma boa dupla em laranja. O top com desenho divertido injeta ainda mais a ludicidade. Nos pés, meia listrada e sandália para trazer bossa.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza : Jessica Antunes (@jessicaanttunesmakeup)

Modelo : Isabella Gregorutti(@bellagregorutti) da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia)

Todas as peças de crochê foram criadas pela artista têxtil e fashion designer Dôra Araújo (@doramodacroche @bordarcomdora). Brincos são da Abx Contempo (@abxcontempo) e demais itens do Brechó da Betty (@brechodabetty).

