Pedágio mais caro: tarifas na BA-099 estão mais caras; veja novos valores

Quem precisa trafegar pela BA -099 saindo de Salvador em direção ao Litoral Norte, na Bahia, precisará gastar mais a partir desta segunda-feira (11). De acordo com resolução da Agerba as tarifas básicas do pedágio sob administração da Concessionária Litoral Norte (CLN) sofreram reajuste, que correspondem a readequação tarifária anual prevista no contrato de concessão. Neste ano foi de 5,73%. O último reajuste autorizado pela Agerba foi realizado em novembro de 2018.

Na praça de pedágio da BA-099, operada pela CLN, a tarifa aplicada para automóveis, caminhonetes e furgão passa a ser de R$ 7,00 em dias úteis e de R$ 10,50 aos finais de semana e feriados.Outras categorias de veículos, a exemplo de caminhões, ônibus e motocicletas também passarão por readequação tarifária. A mudança de valores foi readequada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para cada categoria de veículo.

O trecho administrado pela CLN possui 217 km de extensão, do Km 7,5 (ponte do Rio Joanes), divisa entre os municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, até Jandaíra, na divisa com Sergipe. Além dessa área, os acessos às localidades de Arembepe, Praia do Forte, Porto de Sauípe, Baixios/Palame, Subaúma e Conde também são administrados pela concessionária. P

Veja os valores:

TARIFAS DE PEDÁGIO POR CATEGORIA DE VEÍCULOS

CATEGORIAS TIPO DE VEÍCULO Nº DE EIXOS TARIFA

DIAS ÚTEIS TARIFA

FERIADOS E FINAIS DE SEMANA 1 automóvel, caminhonetes e furgão 2 R$ 7,00 R$ 10,50 2 caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão 2 R$ 14,00 R$ 21,10 3 automóvel c/semi-reboque e caminhonete c/semi-reboque 3 R$ 10,50 R$ 15,80 4 caminhão, caminhão trator, caminhão trator c/semi-reboque e ônibus 3 R$ 21,10 R$ 31,60 5 automóvel c/ reboque e caminhonete c/ reboque 4 R$ 14,00 R$21,10 6 caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque 4 R$ 28,10 R$ 42,10 7 caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque 5 R$ 35,10 R$52,60 8 caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque 6 R$ 42,10 R$ 63,20 9 motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 R$ 3,50 R$ 5,30