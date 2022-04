Pedra gigante destrói casa e deixa jovem de 18 anos preso pelas pernas

O deslizamento de uma pedra gigante destruiu uma casa na Zona Norte do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (16). Um jovem de 18 anos foi resgatado após 6 horas de trabalho dos agentes da Defesa Civil local. Ele ficou preso pelas pernas, mas foi resgatado com vida.

Segundo o g1, no imóvel vivem seis pessoas, mas apenas Lucas da Silva estava no local no momento do acidente. Os bombeiros chegaram ao local, na avenida Marechal Rondon, número 2263, por volta das 5h.

A Defesa Civil do município foi ao local para avaliar as condições dos outros imóveis. Duas outras residências foram interditadas, pelo risco de rolamento de outras pedras.