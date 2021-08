Pedrinho é vendido ao Athletico-PR, mas segue no Vitória; entenda

Apesar da campanha ruim que faz o Vitória na Série B, alguns jogadores da equipe ganharam destaque. Um deles é o lateral-esquerdo Pedrinho, cria da base rubro-negra. As boas atuações no primeiro semestre chamaram a atenção do Athletico-PR, que irá assinar com o jogador de 19 anos. Ele, porém, ainda não deixará o time baiano.

Após acertar o vínculo contratual com o Furacão, Pedrinho voltará ao Vitória, só que por empréstimo, até o fim da Série B. O lateral só se apresentará em definitivo no Athletico-PR no início do ano que vem.

A transação é no mesmo molde da que foi feita com o volante Léo Gomes, que foi vendido pelo Leão ao Athletico-PR em 2019, ficou emprestado ao clube baiano até o fim da temporada e só se apresentou no ano seguinte. Hoje Léo Gomes defende a Chapecoense, também emprestado.

Pedrinho viajará a Curitiba para assinar o contrato nesse fim de semana e será desfalque na partida contra o Guarani, sábado (21), às 16h30, no Barradão. Ele é esperado em Salvador de volta na segunda-feira.

O lateral tinha contrato com o Leão até dezembro de 2024, e a rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (20). Promovido ao elenco principal pelo ex-técnico Rodrigo Chagas, na temporada passada, Pedrinho fez, até então, 34 partidas com a camisa rubro-negra e é visto no clube como um jogador promissor. Nas últimas partidas ele tem sido reserva de Roberto.