Pedro Scooby se emociona em show de Anitta, diz colunista

O reencontro entre Anitta e Pedro Scooby foi marcado pela emoção. Pelo menos da parte do surfista. Segundo o colunista Léo Dias, Scooby se emocionou e chegou a ficar com os olhos marejados durante a apresentação da funkeira em um camarote.

De acordo com os relatos, no momento em que Anitta entoou o trecho "que saudade de você debaixo do meu cobertor", da canção 'Cobertor', Pedro foi para um canto e ficou com os olhos cheios de lágrimas. Nesse momento ele foi abraçado por Hugo Gloss.

Pedro Scooby estava curtindo o camarote com a atual namorada, Cintia Dicker. Logo após o show de Anitta os dois voltaram a circular juntos e de mãos dadas pelo local.