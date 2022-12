Pegação e beijo entre BBBs: veja como foi a 1ª noite da Farofa da Gkay

O primeiro dia da Farofa da Gkay, que está sendo realizado em um hotel cinco estrelas de Fortaleza, movimentou as redes sociais com as novidades publicadas pelos convidados. A noite desta segunda-feira (5) teve shows de cantores especiais e até live falando sobre traições.

A dona do evento, Gkay, apareceu com uma roupa que chamou a atenção pela exuberância. Mas, para curtir a festa confortável, ela trocou por um macacão brilhante e deu seu nome ao palco.

Além de Gkay, outros famosos também deram o que falar, como a irmã de Deolane Bezerra. Depois de fazer de tudo para tirar a irmã do reality show da Record TV, a outra advogada curtiu o evento e comentou que não vai falar mais nada sobre a saída de Deolane porque precisava 'curtir' a vida.

O ex-BBB Rodrigo Mussi chegou tímido na festa, mas logo tratou de mudar o jeito quieto e ficou com Sarah Andrade, Karoline Lima (ex-companheira de Éder Militão) e ainda ficou agarrado com Gabi Martins.

A rainha da Farofa, Bianca Andrade, que durante muito tempo beijou diversos convidados antes de se casar com Fred, trocou beijos com MC Rebecca e foi curtir a festa deste ano, só que desta vez solteira novamente. A influenciadora Julia Puzzuoli beijou Gui Napolitano, Bruno Goes, Isaías, MC Pablinho e Thalissom.