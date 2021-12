'Pegadinhas do malandro' no supermercado enganam consumidores; saiba como evitar

Manteiga à base de margarina, conhece? Você pode até dizer que não, mas se com a alta no preço dos laticínios resolveu arriscar um produto “mais em conta”, existem boas chances de você ter arriscado um “genérico” como esse, e ter pago um valor ainda salgado.

Mas afinal, o que é essa manteiga à base de margarina? Quem explica é o nutricionista e coordenador de nutrição da UniRuy Wyden, Anderson Carvalho. Ele lembra que a manteiga é um produto de origem animal, formado a partir do processamento do creme de leite, mais próximo ao natural. Já a margarina é advinda de óleos vegetais, em que se utilizam processos industriais de hidrogenação, que estão associados à tão temida gordura trans.



“Agora, a indústria está utilizando um outro tipo de substrato para fazer a margarina. A gordura interesterificada é um tipo diferente da gordura hidrogenada porque vem de um processo de gorduras saturadas e óleos vegetais líquidos, que se difere do processo da hidrogenação que cria as gorduras trans. E aí, são vários nomes: alimento à base de manteiga e margarina ou margarina sabor manteiga”.

Até 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quer banir o uso e o consumo de gorduras trans dos alimentos no Brasil. Ou seja, não é só uma questão de diversidade de produtos com preços competitivos, mas de adequação da indústria alimentícia, como acrescenta Carvalho. “Se você olhar na composição, a manteiga à base de margarina é uma mistura de óleos vegetais líquidos interesterificados e uma outra série de possibilidades tecnológicas para burlar essa coisa da gordura trans”, ressalta.

E você acha que a história morre por aqui? Que nada! Existem muitos outros produtos que aparentam ser uma coisa, e são outras completamente diferentes – como a bebida láctea, ao invés de iogurte ou leite, e até mistura láctea condensada, 'disfarçada' de leite condensado.