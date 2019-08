'Peguei o rosto dela na mão', diz namorado de jovem que teve couro cabeludo arrancado

Eduardo Tumajan, namorado da jovem de 19 anos que teve o couro cabeludo arrancado em uma pista de kart, em Recife, falou em entrevista nesta terça-feira, 13, sobre o momento do acidente. "Eu peguei o rosto da minha namorada na minha mão, botei em uma sacola [...] e corri", declarou.

Jovem teve couro cabeludo arrancado em kart (Foto: Reprodução Jornal do Commercio)

Na entrevista, Eduardo declara que a namorada usava a touca como a dos pilotos. Ela tinha o cabelo até a altura da cintura e os prendeu para entrar no veículo. “Foi um negócio muito rápido. A gente estava no kart, eu dei a primeira volta. Vi que o carro dela parou, quando eu ia ultrapassar, achei que ela tinha batido. Quando eu parei, ela tava com daqui [da testa] para cima todo cortado, só estava o osso”, declarou.

Eduardo contou que saiu do kart ao perceber o que aconteceu e retirou a namorada do carro, declarando ainda que não houve auxílio do estabelecimento para ajudá-los. Segundo ele, os seguranças olharam de longe e o máximo que foi feito foi ligarem para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acidente em pista

Débora Stefanny Dantas de Oliveira está internada no Hospital da Restauração, no bairro do Derby desde o acidente. Parte do rosto e o cabelo arrancados foram postos em uma sacola e levados; com o auxílio de um homem, Eduardo levou Débora e o cabelo arrancado para o hospital. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 13, o cirurgião Jonathan Vidal declarou que 80% da área atingida foi recuperada em cirurgia, graças ao fato do material ter sido levado.

Segundo familiares, Débora Stefanny Dantas Oliveira havia ido ao local pela primeira vez para se divertir com o namorado e usava todos os equipamentos de segurança. O casal havia pagado R$ 100 para dar 22 voltas mas na segunda o cabelo da auxiliar de ensino saiu do capacete e ficou preso ao motor do kart, que estaria sem proteção.

