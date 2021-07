Pela 8ª vez, Salvador interrompe vacinação de primeira dose contra covid-19 

As vacinas contra covid-19 mal chegaram, na última quarta-feira (28), e Salvador já está sem estoque. Pela falta de imunizantes, a capital baiana teve que interromper, pela oitava vez, desde que se começou o programa de imunização, em 19 de janeiro, a aplicação da primeira dose da vacina. Nesta sexta-feira (30), somente a segunda dose está sendo aplicada.

A vacinação tinha sido retomada, nesta semana, para pessoas acima de 34 anos, mas precisou ser novamente interrompida nesta sexta. É a segunda vez que isso acontece em julho. A capital baiana estava com estoque zerado para primeira dose desde o último sábado (24), até receber o novo lote do Ministério da Saúde (MS) na quarta.

A declaração foi dada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, durante a autorização para reforma do Museu da Misericórdia, no Centro Histórico. “Chegaram doses, na quarta-feira, e, ontem, nós já aplicamos todas. Hoje estamos novamente na estratégia de manter as segundas doses, antecipando até o dia oito de agosto, para não ficar com a estrutura parada”, explica Reis.

Nesta sexta-feira, somente quem data de reforço marcado no cartão de vacinação até o dia 30 de julho, no caso da Coronavac, e até dia 8 de agosto, no caso da Oxford e Pzifer, pode comparecer aos postos de vacinação - veja quais são eles, no final da matéria.

A vacinação da primeira dose precisou parar outras sete vezes: nos dias 16 de fevereiro, 2 de março, 11 de abril, 25 de maio, 16 de junho, 6 de julho e 24 de julho. No dia 6 de abril, Salvador chegou a zerar o estoque, mas o governo estadual liberou 40 mil doses extras para que a cidade não interrompesse a campanha.

Segundo o secretário municipal de saúde de Salvador, Leo Prates, 20 mil doses estão programadas para chegar em solo soteropolitano ainda nesta sexta-feira (30). Elas são da fabricante Coronavac, destinadas a primeira dose.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), no entanto, disse que ainda não informada a chegada de novo lote da vacina. Procurado, o Ministério da Saúde (MS) informou que o informe técnico, com a quantidade de vacinas para cada estado, deve ficar pronto no final da tarde.

Até então, Salvador vacinou 1.385.085 pessoas, com a primeira dose e dose única. Isso equivale a 48% da população. Com a segunda dose, foram 636.775 imunizados, ou seja, 22%. Mais de 8,7 mil pessoas receberam a segunda aplicação, nesta sexta, de acordo com dados do vacinômetro da SMS.

2ª DOSE OXFORD – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da Oxford programada para até o dia 8 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.



Drive-thrus: Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, 5º Centro de Saúde (Barris), Faculdade Universo (Avenida ACM), Shopping Bela Vista, Universidade Católica (Pituaçu), Vila Militar (Dendezeiros), Parque de Exposições (Paralela) e Arena Fonte Nova (Nazaré).



Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Resgate, USF Teotônio Vilela (Fazenda Coutos II), USF Vista Alegre, USF Colinas de Periperi, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Universidade Católica Pituaçu, USF Pirajá, Clube dos Oficiais (Dendezeiros), Parque de Exposições, USB Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora) e USF Vila Nova de Pituaçu.



2ª DOSE CORONAVAC – 8h às 16h

Amanhã todas as pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da CoronaVac programada para até o dia 30 de julho já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Barradão (Canabrava), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e FBDC Cabula.

Pontos fixos: Barradão (Canabrava), USF Curralinho e USF Cajazeiras V.



2ª DOSE PFIZER – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer programada para até o dia 8 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Shopping da Bahia, FBDC Brotas, Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio) e Unijorge (Paralela).

Pontos fixos: USF Federação, FBDC Brotas, USF Plataforma, USF Cajazeiras X e Unijorge (Paralela).

