Pela primeira vez, maioria é a favor do impeachment de Bolsonaro

A maioria da população brasileira defende a abertura de um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, como mostra pesquisa Datafolha. É a primeira vez que esse desejo se torna majoritário na sondagem, desde que o instituto começou a questionar os brasileiros sobre o tema, em abril de 2020. De acordo com a pesquisa, 54% dos entrevistados afirmaram que são a favor da ação pela Câmara dos Deputados, na comparação com 42% que se mostram contrários à ideia.

Na consulta anterior, realizada em 11 e 12 de maio deste ano, os favoráveis à abertura de processo para a saída de Bolsonaro da Presidência da República haviam ultrapassado numericamente os contrários à ideia. Porém, ainda havia empate técnico em 49% a 46%. Agora, a diferença aumenta.

No levantamento atual foram ouvidos de forma presencial 2.074 maiores de 16 anos, em todo o País, nos dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos.

Rejeição aumentou

Na semana passada, outra pesquisa do Datafolha mostrou que a reprovação ao governo Jair Bolsonaro chegou a 51%, a pior marca registrada desde o início do mandato do presidente, em janeiro de 2019. Eram 45% no levantamento anterior, em maio.

Outros 24% aprovam a gestão de Bolsonaro, mesmo índice de maio. Os que consideram a gestão do presidente regular caíram de 30% em maio para 24% na pesquisa divulgada na última quinta-feira (8).

Os resultados aparecem no momento em que a CPI da Covid investiga irregularidades, cobrança de propina e negociações paralelas para compra de vacinas. Bolsonaro virou alvo de um inquérito, no qual a Procuradoria Geral da República investiga se ele recebeu denúncia de problemas e deixou de tomar providências, o que se enquadra no crime de prevaricação.