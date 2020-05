Pelo menos 11 políticos baianos já testaram positivo para coronavírus

Augusto Castro (Foto: Divulgação)

Causador de uma das maiores crises sanitárias da história, o coronavírus já infectou pelo menos 11 políticos baianos de diferentes partidos e correntes ideológicas. Na lista estão vereadores, prefeitos, ex-deputados, pré-candidatos e vice-prefeitos de diversas cidades do estado, sendo três deles de Salvador e oito do interior.

Vem da capital o caso mais recente, do vereador Demétrio Oliveira (DEM), que teve o teste positivo confirmado na última quarta-feira (27). Também neste mês de maio foram diagnosticadas a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude e vereadora licenciada de Salvador, Rogéria Santos (Republicanos), e a ex-coordenadora de Proteção e Defesa do Consumidor de Salvador (Codecon), Roberta Caires.

Entre os prefeitos estão Dr. Pitágoras, de Candeias, e Luiz de Deus, de Paulo Afonso. Do Sul da Bahia estão os ex-deputados Bebeto Galvão (PSB) e Augusto Castro (PSD), sendo que este foi o caso mais grave até agora. Castro ficou 42 dias internado devido ao agravamento dos sintomas da doença.

Também testaram positivo os vice-prefeitos de Ipirá, José Ricardo, e de Ipiaú, Margarete Chaves. Completam a lista o vereador de Camaçari Dilton Magalhães Jr e o pré-candidato a prefeito de Itabuna Dr. Isaac Nery.





Paulo Darzé (Foto: Divulgação)

Paulo Darzé Galeria promove exposição online

O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus motivou a mostra, de título auto explicativo, Como Andam Nossos Espíritos, com curadoria de Zivé Giudice e produção da Paulo Darzé Galeria de Arte.

A exposição, que acontecerá dentro das plataformas virtuais da Galeria a partir da primeira semana de junho, vai reunir artistas baianos, muitos egressos da chamada Geração 70 e outros posteriormente incorporados ao mundo das artes. Entre eles, Almandrade, Bel Borba, Caetano Dias, Florival Oliveira, Guache Marques, Paulo Pereira, Sérgio RabInovitz, Vauluizo Bezerra e Zivé Giudice.



Trezena virtual

A Trezena de Santo Antônio acontecerá de 1º à 13 de junho, a partir das 19h, com uma missa na Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo que, este ano, será transmitida através de uma live em suas redes sociais. No dia festivo (13) haverá alvorada às 6h e missas às 7h e 10h pela cura e libertação; já às 16h, uma procissão em um carro aberto passará pelas ruas do Santo Antônio Além do Carmo e Barbalho.

A paróquia solicita aos fiéis e público em geral que acompanhe a passagem da imagem de Santo Antônio da janela de suas residências, mantendo o distanciamento social, contribuindo para conter a pandemia da Covid-19.





Jeffrey Epstein (Foto: Divulgação)

Para maratonar

A aguardada minissérie documental Jeffrey Epstein: Poder e Perversão acaba de estrear na Netflix. A produção esmiúça a trajetória do magnata, condenado por pedofilia e crimes sexuais, que tinha como grandes amigos figuras públicas de alto escalão, como o ex-presidente Bill Clinton e até mesmo o Príncipe Andrew, filho da Rainha Elizabeth. Dirigida por Lisa Bryant, a produção é dividida em quatro episódios.

Luto

Morreu, ontem, em Salvador, o famoso arquiteto José Marcelino. Formado pela Universidade Federal da Bahia, Marcelino teve grande atuação no mercado local, desenvolvendo diversos projetos – principalmente comerciais – e participando de mostras de decoração. O seu trabalho era baseado nos conceitos primordiais de respeito e compromisso com o cliente.

Ayrson Heráclito participa do MASP Moda Renner

Inspirado na Coleção MASP Rhodia, cujas peças foram desenvolvidas na década de 1960 a partir do diálogo entre artistas e estilistas, o Museu de Arte de São Paulo vai realizar o MASP Moda Renner, que reunirá nomes do mundo fashion e das artes, como o premiado baiano Ayrson Heráclito que fará dupla com André Namitala. Os outros nomes envolvidos são: Detanico Lain e Walter Rodrigues, Erika Verzutti e Isabela Frugiuele, Jaime Lauriano e João Pimenta, Laura Lima e Guto Carvalho Neto, Laura Vinci e Gloria Coelho, Sonia Gomes e Gustavo Silvestre, Valeska Soares e Paula Raia, Vivian Caccuri e Francisco Costa.

A curadoria é de Lilian Pacce, que trabalha com Adriano Pedrosa, desempenhando o papel de diretor artístico. Na próxima quinta, 4, às 18h, o MASP promoverá uma live com a jornalista e com Guilherme Giufrida, assistente curatorial no museu. Eles irão conversar, no Instagram, sobre o projeto, que tem patrocínio da Renner. Todas as lives serão disponibilizadas no IGTV e no canal do museu no YouTube posteriormente.





Ayrson Heráclito (Foto: Tati Freitas/Divulgação)