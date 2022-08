Pelo olhar do empreendedorismo

Na vida da advogada e jornalista Juliana Vellanes, o empreendedorismo nasceu da necessidade de ter horários mais flexíveis para conseguir exercer a maternidade. Depois de abrir mão da coordenação de área num grande escritório de advocacia e das funções como tributarista, ela foi buscar numa área de interesse onde já tinha alguma familiaridade e começou a atender em domicílio e para outras em empresas da área.

Em 2017, ela decidiu que estava na hora de ter um espaço próprio e montou a clínica Lindo Olhar Estética. Observando o mercado e as demandas da clientela, Juliana que também tem formação em Estética Clínica, ampliou a atuação e, em janeiro de 2020, ampliou o espaço para também oferecer os serviços de spa. Surgia a Lindo Olhar Estética e Spa.

Tudo estava perfeito não fosse a pandemia em março daquele mesmo ano e as medidas sanitárias que obrigaram o fechamento das atividades presenciais. “Quase enlouqueci. Foram três meses parada”, conta. Juliana Vellanes e a Lindo Olhar estarão com a consultora Flávia Paixão no programa Empregos e Soluções dessa quarta-feira, à partir das 18 horas, na página do Correio no Instagram.

Durante o bate papo, a empresária contará sobre como usou o cowork para não perder o investimento feito no espaço e para ajudar outros profissionais da área, além de como foi buscar as oportunidades de negócio no período da pandemia. “Nesses novos tempos, com o uso da máscara, o olhar ficou destacado, então buscamos nos concentrar nas técnicas de pigmentação e até mesmo na despigmentação, além de também termos ampliado a atuação nos procedimentos para pele e para os lábios, que ficaram mais escondidos e precisaram de hidratação e uma cor mais permanente”, esclarece.

Juliana também mostrará como as formações em outras áreas também serviram para incrementar o próprio negócio e como empreender trouxe lições importantes. “Ter meu próprio negócio me ensinou a ter foco e paciência. Percebi que a ansiedade atrapalha, pois ou te desmotiva ou faz com que você desista”, completa.

Para conhecer mais dessa história, acompanhe o programa ao vivo dessa quarta-feira, à partir das 18 horas, no Instagram. Se esse horário for ruim, não se preocupe. O programa fica gravado possibilitando que seja acessado depois.