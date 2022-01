Pelo segundo ano seguido, Salvador não terá Lavagem do Bonfim

Salvador não terá a tradicional Lavagem do Bonfim no próximo dia 13 - é o segundo ano seguido que a capital baiana não terá a celebração com os fiéis, por conta da pandemia de covid-19. A confirmação foi dada nesta quarta-feira (5) pelo prefeito Bruno Reis, durante assinatura de uma ordem de serviço do programa Morar Melhor em Vila Canária.

Bruno disse que a decisão foi tomada por conta do aumento significativo de casos da covid-19 provocados pela variante ômicron e também pela chegada do vírus da gripe H3N2.

"Essa foi uma decisão conjunta entre a prefeitura e a Basílica do Bonfim e, diante dessa transmissão que está ocorrendo, não podemos dar margem para contribuir para que nesses números possam aumentar ainda mais. Sendo assim, infelizmente, o dia da Lavagem do Bonfim será um dia normal na cidade, com a região da Cidade Baixa funcionando normalmente", disse.

Ele disse que os fiéis que querem seguir algum compromisso religioso por conta da data devem tentar ir até a basílica em outros dias, para evitar aglomerações. "Tenho certeza que o Senhor do Bonfim vai abençoar do mesmo jeito", diz.

No dia 13, a Basílica Santuário Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada, estará fechada durante todo o dia. O templo estará aberto apenas às 18h para a missa da novena, que terá início às 19h.

Pela manhã, às 10h, será iniciada uma transmissão virtual com uma homenagem póstuma aos mais de 620 mil mortos pela covid-19 no Brasil, que vai ocorrer no monumento ao Cristo Ressuscitado, na Praça do Bonfim.

Em seguida, às 10h30, o reitor da Basílica do Bonfim, padre Edson Menezes, transmitirá a tradicional mensagem e benção à população. As ações poderão ser acompanhadas através do site do santuário e redes sociais da Basílica.