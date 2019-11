Pelourinho terá programação especial em homenagem ao Dia da Baiana de Acarajé

O Dia Nacional da Baiana de Acarajé é comemorado no dia 25 de novembro, mas Salvador receberá uma programação especial para quem comanda os tabuleiros já neste sábado (23). Missas, feiras e eventos musicais marcarão a data.

A festa gratuita começa com uma missa de Ação de Graças às 9h, na Igreja do Rosário dos Pretos. Depois, das 10h às 18h, serão realizadas diversas atividades no Pelourinho, como a Feira de Empreendedoras Negras, Desfile de Moda Plus Size e apresentações musicais com as bandas D’ Papo Esquivel, Os Caras e Farol Light.

SERVICO:

O QUÊ: Dia Nacional da Baiana.

QUANDO: 23 de novembro.

ONDE: Praça da Cruz Caída, no Pelourinho.

HORÁRIOS:

09:00 - Missa de Ação de Graças (Igreja do Rosário dos Pretos no Pelourinho).

10:00 - Feira de Empreendedoras Negras na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho.



11:00 - Desfile de Moda Plus Size, com o coletivo Rumo ao Sucesso na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho.

12:00 - Almoço Comemorativo (Feijoada) na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho.

14:00 – Apresentação Cultural (bandas D’ Papo Esquivel, Os Caras e Farol Light) na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho.