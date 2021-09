'Pensei em deixar o Vitória, mas continuei trabalhando', revela Van

Ele não fazia parte dos planos do Vitória para a Série B do Brasileiro, mas é o atual titular da lateral direita rubro-negra. Van recuperou a posição e vai começar em campo pela terceira rodada consecutiva do campeonato, sábado (4), às 11h, quando o Leão visita o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.

Alguns meses atrás, a diretoria tinha a expectativa de emprestar o jogador. A ideia inicial era permanecer apenas com Raul Prata e Gabriel Inocêncio como opções para a posição, mas isso mudou.

"Se chegasse proposta para o clube, eu sim pensei em deixar o Vitória", revelou Van, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (1º). "Mas continuei trabalhando, focado. Deus me abençoou e a oportunidade apareceu. Em todo momento pensei em ficar no Vitória", completou.

Van voltou a ganhar espaço após o veto de Raul Prata. Inicialmente poupado, o concorrente sofreu nova lesão na coxa e a previsão para retorno é de duas semanas. Contratado em maio, Gabriel Inocêncio não agradou. Tanto é que vestiu a camisa rubro-negra na Série B apenas duas vezes.

"Esse ano não tive lesão. Tenho plenas condições de seguir firme em minha posição, mesmo disputando vaga com Raul, que é um grande jogador. Sempre respeitando", comentou Van.

Ele só passou a ser aproveitado na competição a partir de julho, na 14ª rodada. Foram seis partidas disputadas, quatro como titular. O jogador ganhou mais espaço após a chegada do técnico Wagner Lopes. Substituiu Raul Prata durante o jogo contra o Vila Nova e depois jogou os 90 minutos dos confrontos com Guarani e Náutico, que marcaram o começo do returno.

Motivado por ter voltado ao time, Van quer agora sair da zona de rebaixamento. Ele acredita que isso passa pelo fim do jejum de vitórias como visitante. Com 20 pontos, o Leão é o 18º colocado da Série B. Adversário da vez, o Operário soma 32 pontos e está em 9º lugar. "Tenho total confiança, não só eu como todo o grupo, de que vamos permanecer na Série B. Acho que está faltando uma sequência e, principalmente, ganhar o primeiro jogo fora de casa. É muito importante. Pode ter certeza que vamos fazer de tudo para somar os três pontos no próximo jogo", prometeu.