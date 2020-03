Pentacampeã do Ironman Brasil dará palestra em Salvador

Pentacampeã do Ironman Brasil, Fernanda Keller falará sobre 'vencer limites' em Salvador. A triatleta foi convidada pela Estácio Bahia para dar palestras nesta quarta-feira (4), às 19 horas, no auditório S1 do Campus Gilberto Gil (Stiep), e quinta-feira (5), às 19 horas, no auditório do Campus Fratelli Vita (Calçada).

As conversas são gratuitas e abertas ao público, e fazem parte da programação de início do primeiro semestre de 2020 da instituição. Para participar, é preciso fazer uma inscrição, através do site abre.ai/fernandakeller.

Na palestra, a triatleta destacará alguns momentos importantes de sua trajetória, incluindo toda a determinação e dedicação até se tornar multicampeã do Ironman Brasil. A prova envolve 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida.

Fernanda é a única do mundo a ter se classificado 14 vezes entre as dez melhores triatletas do mundo, sendo seis vezes no top 3 do Campeonato Mundial de Ironman no Havai. São 23 participações consecutivas na categoria profissional e 25 participações totais na prova.

Palestra Vencendo limites – Fernanda Keller

Quarta-feira (04): Auditório S1 do Campus Gilberto Gil, às 19 horas, na Rua Xingu nº 179 no bairro do Stiep;

Quinta-feira (05): Auditório do Campus Fratelli Vita às 19 horas na Rua Barão de Cotegipe nº 142 no bairro da Calçada.