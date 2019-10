‘Perdemos uma boa chance’, lamenta Juninho após empate em casa

O empate sem gols com o São Paulo, na noite desta quarta-feira (9), na Fonte Nova, não foi nada para o bom o Bahia. No confronto direto pelo G6, o tricolor perdeu a chance de voltar à zona de classificação para a Libertadores, foi ultrapassado pelo Grêmio e caiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Juninho lamentou o resultado. Na visão do defensor, o Esquadrão vai ter que recuperar os pontos nas partidas fora de casa.

“Temos a meta de chegar um pouco mais em cima, mas sabemos que foram dois jogos difíceis, primeiro contra o Athletico e agora com o São Paulo. Sabemos da qualidade do time deles, mas também sabemos da nossa qualidade. Desperdiçamos uma boa oportunidade e agora é buscar esses pontos fora”, disse ele.

Já o lateral Nino Paraíba deixou o gramado na bronca com a arbitragem de Bráulio da Silva Machado. "Difícil. A gente toca nos caras e é falta, quando toca na gente não é falta. Fica complicado desse jeito. Mas é trabalhar. Temos que pensar nos próximos jogos, o São Paulo já passou", analisou o lateral.

O próximo compromisso do Bahia será neste sábado (12), quando visita o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h. Para o duelo, Roger Machado ganha os retornos dos meias Guerra e Shaylon, mas perde o atacante Artur, suspenso pelo terceiro amarelo.