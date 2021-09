'Perdi a chance do triunfo', lamenta Gilberto após empate do Bahia com Santos

O Bahia mirava iniciar o segundo turno do Brasileirão com um triunfo diante do Santos para se distanciar da zona de rebaixamento, mas o tricolor não passou de um empate sem gols, na noite deste sábado (11), na Vila Belmiro.

Apesar do ponto conquistado fora de casa, o Esquadrão segue beirando o Z4. O time ocupa agora a 15ª colocação, com 21 pontos, um a mais que o América-MG, 17º. Além disso, o 0x0 contra o alvinegro deixou um gosto amargo nos tricolores.

O time fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu converter em gols as chances criadas. Após a partida, o atacante Gilberto, lamentou não ter conseguido mandar para as redes o bom passe que recebeu do colombiano Rodallega.

“Acho que a chance que eu tive poderia ter dado o resultado positivo, o triunfo era importante para a gente distanciar dessa zona incômoda. A equipe se portou bem contra o Santos, dentro da vila, jogo difícil. Nosso grupo merecia esse triunfo para seguir em frente em busca de voos maiores”, disse o centroavante.

Passado o confronto com o Santos, o Bahia agora vai ter mais uma semana inteira para trabalhar. O próximo compromisso do tricolor será apenas no sábado (19), quando recebe o Red Bull Bragantino, às 21h, no estádio de Pituaçu.